Экономика
Газета.RuВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.
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СМИ раскрыли детали проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам
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Что за законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля?
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В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
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Коммерсантъ вчера в 11:03
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Макгрегор рассказал, почему решил завершить карьеру
Inc-news.ru вчера в 12:12
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Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
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Бакаев о коронавирусе: Было такое разочарование, как будто в яму упал
Было такое разочарование, как будто в яму упал.
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По слухам, 42-летний фотограф съехал от певицы и появляется в общем доме только, чтобы повидаться с дочерью.
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За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета вчера в 03:35
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Лоза ответил на слова Киркорова о своей ненужности
Лоза заявил, что, несмотря на то, что сейчас Киркоров «весь в перьях» и очень раскручен, потом его песни будут петь другие артисты.
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В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом
На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:00
Политика
Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
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Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие
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Политика
Мишустин поручил доработать нацплан по восстановлению экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план по восстановлению экономики.
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Ученые СПбГУ разработали модель мозга динозавра в 3D
Российским экспертом удалось создать первую детальную виртуальную трехмерную копию кровеносных сосудов головы и мозга анкилозавра.
Evo-rus.com 06 июня в 02:51
Общество
Волгоградские власти думают об отмене обязательного ношения перчаток
Волгоград, 8 июня 2020, 10:20 — REGNUM Возможность отмены обязательного ношения перчаток рассмотрят власти Волгоградской области.
REGNUM 03:20
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
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Общество
В Петербурге открывают непродовольственные магазины
В Петербурге с понедельника, 8 июня, возобновят работу непродовольственные магазины при условии соблюдении санитарных норм и предписаний Смольного.
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Общество
В Пензенской области число новых случаев коронавируса выросло до 110
Обстановка по новой коронавирусной инфекции в Пензенской области остается неблагополучной.
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