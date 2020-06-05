Экономика
Газета.RuВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.
Читать в источнике
Оценить477
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ раскрыли детали проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам
Народные новостивчера в 07:36
Что за законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля?
Аргументы и Фактывчера в 06:17
СМИ разъяснили суть инициативы об индексации пенсий работающих пенсионеров
Экономика сегоднявчера в 07:27
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Общество
Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией.
REGNUM 03:12
Политика
Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
ТАСС 02:48
Общество
В Новосибирске разрешили работу непродовольственным магазинам
Губернатор Андрей Травников дал разрешение на торговлю непродовольственным магазинам.
Atas.info 00:42
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Общество
Об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке сообщили врачи
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Авто
Рассекречен самый бюджетный кроссовер Skoda
Новый Skoda Kliq в первую очередь появится на индийском рынке.
Новые автомобили вчера в 23:57
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Футбол
Нобель Арустамян: «8 июня Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
Матч ТВ вчера в 09:34
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.
ТАСС 03:32
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о видах тестирования на коронавирус
В настоящее время в России существует три вида исследований на установление коронавируса у человека.
Газета.Ru 02:57
Авто
УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы
УАЗ расширил семейство «Профи» специальной версией для Государственной противопожарной службы МЧС.
Автоновости дня 02:33
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Общество
Русскоязычные байкеры охраняют Брайтон-Бич от беспорядков
Группа русскоязычных байкеров организовала патрулирование района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, где живут выходцы из бывшего СССР, рассказал РИА Новости основатель и президент мотоклуба Bratva MC Константин Котов.
РИА Новости 02:09
Армия и оружие
На Украине назвали способ ударить по Сибири
Lenta.ru вчера в 17:09
Происшествия
В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин, сообщил источник
Пациент реанимации в Елизаветинской больнице в Петербурге ранил двух женщин украденным у врачей хирургическим инструментом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:19
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Экономика
«Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») запустила в Германии новый сервис Vivid Money, сообщает РБК.
Ведомости 04:37
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
В Верховном суде и Мосгорсуде нашли нарушения на миллиарды рублей
Аудиторы Счетной палаты сообщили о выявленных нарушениях в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 02:59
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 02:08
Общество
За сутки 114 жителей Тульской области заболели коронавирусом
По состоянию на 8 июня наличие COVID-19 лабораторно подтверждено у 114 жителей Тульской области.
Тульские Известия 03:48
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group
Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42