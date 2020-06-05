Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.
Читать в источнике
Комментировать526

Подробнее о событии

СМИ раскрыли детали проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам

Народные новостивчера в 07:36

Правительство РФ не видит оснований для роста пенсий работающих пенсионеров

REGNUM05 июня в 04:16

Что за законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля?

Аргументы и Фактывчера в 06:17

В Госдуму внесли поправки об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета05 июня в 05:43

СМИ разъяснили суть инициативы об индексации пенсий работающих пенсионеров

Экономика сегоднявчера в 07:27

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

RT на русском04 июня в 17:24

Законопроект о возврате индексаций пенсий работающим пенсионерам внесен в Думу

ПРАЙМ04 июня в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Общество

Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией.
REGNUM 03:12
20
Теннис

Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

Lenta.ru 01:30
1
Политика

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
ТАСС 02:48
16
Общество

В Новосибирске разрешили работу непродовольственным магазинам

Губернатор Андрей Травников дал разрешение на торговлю непродовольственным магазинам.
Atas.info 00:42
15
Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
199
Общество

Об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке сообщили врачи

Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
177
Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
49
Авто

Рассекречен самый бюджетный кроссовер Skoda

Новый Skoda Kliq в первую очередь появится на индийском рынке.
Новые автомобили вчера в 23:57
Происшествия

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
690
Футбол

Нобель Арустамян: «8 июня Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
Матч ТВ вчера в 09:34
1
Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
4,6K
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
2K
Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.
ТАСС 03:32
27
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о видах тестирования на коронавирус

В настоящее время в России существует три вида исследований на установление коронавируса у человека.
Газета.Ru 02:57
1
Авто

УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы

УАЗ расширил семейство «Профи» специальной версией для Государственной противопожарной службы МЧС.
Автоновости дня 02:33
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
755
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
479
Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
1,9K
Общество

Русскоязычные байкеры охраняют Брайтон-Бич от беспорядков

Группа русскоязычных байкеров организовала патрулирование района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, где живут выходцы из бывшего СССР, рассказал РИА Новости основатель и президент мотоклуба Bratva MC Константин Котов.
РИА Новости 02:09
Армия и оружие

На Украине назвали способ ударить по Сибири

Lenta.ru вчера в 17:09
1,4K
Происшествия

В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин, сообщил источник

Пациент реанимации в Елизаветинской больнице в Петербурге ранил двух женщин украденным у врачей хирургическим инструментом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:19
8
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
698
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Lenta.ru 01:00
200
Экономика

«Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») запустила в Германии новый сервис Vivid Money, сообщает РБК.
Ведомости 04:37
1
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
1,8K
Общество

В Верховном суде и Мосгорсуде нашли нарушения на миллиарды рублей

Аудиторы Счетной палаты сообщили о выявленных нарушениях в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 02:59
50
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 02:08
16
Общество

За сутки 114 жителей Тульской области заболели коронавирусом

По состоянию на 8 июня наличие COVID-19 лабораторно подтверждено у 114 жителей Тульской области.
Тульские Известия 03:48
622
Экономика

РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
3
Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное