Общество
REGNUMВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
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Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Авто
Volkswagen назвал российские цены на Arteon
Российские дилеры Volkswagen начали продажи нового лифтбека Volkswagen Arteon.
Автоновости дня вчера в 06:14
Происшествия
Экс-полицейских оправдали по делу об изнасиловании коллеги в Уфе
Верховный суд Башкирии изменил приговоры экс-полицейским, которых признали виновными в групповом изнасиловании дознавательницы.
НТВ 03 июня в 03:18
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:49
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Моя Москва.онлайн вчера в 00:29
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Газета.Ru 05:22
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Армия и оружие
Армия Хафтара покинула свои позиции в Триполи
Известия вчера в 15:57
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Общество
В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус
В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru вчера в 15:04
Общество
Путин раскритиковал доклад губернатора по ЧП в Норильске
РИА Новости 03 июня в 10:00
Армия и оружие
В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией
RT на русском 02:35
Экономика
Катырин: план восстановления экономики может оказаться на 50% дороже
Средства, необходимые на восстановление экономики России от последствий нового коронавируса, могут увеличиться более чем на 50% по сравнению с нынешним планом после уточнения потребностей экономики, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
РИА Новости 05:10
Общество
Русские эмигранты с оружием вышли на защиту ресторана в Сан-Диего
Группа выходцев из России двое суток с оружием защищала ресторан русской кухни Pushkin от погромщиков и мародёров в американском городе Сан-Диего.
News.ru 02 июня в 08:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 вчера в 09:39
Общество
Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru вчера в 04:37
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Здоровье
Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса
Поражения кожи у человека могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 03 июня в 08:42
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 03 июня в 11:33
Политика
Венесуэла призвала Францию выдать укрывшегося в посольстве Гуайдо
Глава МИД Венесуэлы Хорге Арреаза заявил, что Франции стоит выдать венесуэльским властям лидера оппозиции Хуана Гуайдо, укрывшегося во французском посольстве.
Lenta.ru 05:31
Здоровье
В ярославской инфекционной больнице сменился главврач
С сегодняшнего дня в ярославской инфекционной больнице к исполнению обязанностей главного врача приступила Задыне Худоян.
Городские новости (г. Ярославль) 02:50
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14