Общество
REGNUMВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
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Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Армия и оружие
В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота
Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Наука
Канадские палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра
Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого.
Evo-rus.com вчера в 03:04
Экономика
В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых
Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях.
RT на русском вчера в 11:36
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с градом и сильном ветре
Известия вчера в 10:06
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости вчера в 05:10
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей
НТВ 03 июня в 07:56
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оплатит лечение «любовника» в психбольнице
Некоторое время назад в прессе объявился некий Владислав Фоменко, который «с порога» заявил – у него был роман с Анастасией Волочковой и та даже забеременела от него.
StarHit.ru 02:00
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
Наука
II группа крови названа самой незащищенной от коронавируса
II группа крови названа учеными самой незащищенной от коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 06:38
Гаджеты
В сети появился первый 3D-макет iPhone 13
Если взглянуть на 3D-макет iPhone 12 и iPhone 13, то можно заметить несколько очевидных различий.
МИТ 04:07
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия вчера в 14:46
Политика
Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьера Романа Головченко снизить зависимость от России.
ФАН вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Космос
Китай хочет запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Самый мощный радиотелескоп, находящийся на юге Китая, в сентябре 2020 года приступит к поиску сообщений внеземных цивилизаций.
Evo-rus.com 00:43
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Армия и оружие
В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией
RT на русском 02:35
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Общество
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва вчера в 12:00
Общество
Кремлевские политтехнологи предложили рекламировать голосование по поправкам в Конституцию как «праздник победы над эпидемией»
Кремлевские политтехнологи составили методичку для региональных властей о том, как информировать жителей о голосовании по поправкам в Конституцию — его предлагают позиционировать как «праздник победы над эпидемией», пишет «МБХ медиа».
Дождь 04:27
Общество
Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59