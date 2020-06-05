Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

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