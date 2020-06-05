Общество
REGNUMВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
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Происшествия
Суд арестовал чиновника Минпромторга по делу о взятке
Начальник одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризван Гайрбеков задержан по уголовному делу о получении взятки.
RT на русском вчера в 18:36
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Культура
Опрос: Фанаты «Звездных войн» считают, что Сноук — клон императора
Сайт Inverse опросил 1200 фанатов «Звездных войн», чтобы выяснить, какую теорию о происхождении верховного лидера Сноука они считают самой правдивой.
КиноПоиск 08:09
Шоу-бизнес
Причиной смерти Кокшенова стал коронавирус
Lenta.ru 08:04
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Хоккей
ЦСКА подписал контракт с защитником Сергеевым
Москва, 5 июня 2020, 15:58 — REGNUM Московский хоккейный клуб ЦСКА подписал контракт с защитником Артёмом Сергеевым.
REGNUM 08:58
Происшествия
В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину
Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
Политика
Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США
ФАН вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к появлению нового члена семьи
Наталья Подольская готовится к появлению нового члена семьи Наталья Подольская готовится к дню рождения сына.
Экспресс газета вчера в 02:00
Политика
В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США
В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США Хаос в США играет на руку Москве и Пекину, заявили в Израиле.
Экспресс газета 03:05
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Здоровье
Замгубернатора посоветовал «ничего не делать» тем, кто контактировал с носителями коронавируса
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков посоветовал ничего специально не делать тем гражданам, кто контактировал с людьми, зараженными коронавирусом.
Политсовет 07:39
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
Общество
Илон Маск призвал разделить Amazon
Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом. Он уверен, что её следует разделить.
News.ru вчера в 16:03
Экономика
Украинцам рассказали, что сотрудничество с МВФ снизит цены на газ
В свою очередь, Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине, по крайней мере в настоящий момент, снизить цену на газ для населения благодаря переходу на полностью рыночные расценки.
REGNUM 08:33
Технологии
В Сингапуре планируют выдать всем жителям устройства отслеживания контактов
Сингапур, 5 июня 2020, 12:57 — REGNUM Носимыми электронными устройствами, способными идентифицировать людей, контактировавших с носителями коронавируса, снабдить всех жителей планируют власти Сингапура.
REGNUM 05:57
Общество
Борис Титов призвал разрешить корпоративы для спасения шоу-бизнеса
Борис Титов призвал власти России разрешить проведение корпоративов.
Дни24 05:00
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Происшествия
СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России
Коммерсантъ вчера в 12:34
Культура
Цены на билеты в филармонию не вырастут для псковичей
"После возврата к нормальной жизни покупательская способность понизится, и если цены на билеты будут завышены, к ним никто не придет", - отметила Елизавета Барышникова.
Псковская Лента Новостей 09:00
Общество
New York Times обвинила Симоньян в расизме
Американская газета New York Times обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в расизме после того, как она репостнула сообщение корреспондента «Комсомольской правды».
Взгляд.ру 04:05
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:18
Игры
Представлен трейлер гоночного симулятора Project CARS 3
Компания Slightly Mad Studios анонсировала новый гоночный симулятор Project CARS 3. Третья часть серии выйдет на PlayStation 4, Xbox и ПК летом 2020 года.
Матч ТВ вчера в 04:48
Экономика
ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса
Банк России перенесет продажу банка "ФК Открытие" с осени 2021 года, реалистичным сроком для сделки регулятор считает 2022 год, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Интерфакс 08:55
Футбол
СМИ: «Локомотив» рассматривает голкипера «Краснодара» в качестве замены Гильерме
Как сообщает «Чемпионат», одним из двух приоритетных вариантов на замену Гильерме является вратарь «Краснодара» Денис Адамов.
RT на русском 09:19