Общество
REGNUMВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
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Работающим пенсионерам готовят возврат индексации и всех недополученных денег
Primpress.ruвчера в 15:30
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Общество
В Кремле осведомлены об инциденте с застреленным в Екатеринбурге мужчиной
Москва, 5 июня 2020, 14:40 — REGNUM В администрации президента РФ видели информацию о посягательствах предполагаемого преступника, который был застрелен сотрудниками СОБРа при штурме квартиры в Екатеринбурге, на представителей органов правопорядка.
REGNUM 07:40
Общество
Сторонники Коломейцева устроили шоу в Брянске возле суда
Труд (Клинцовский район) 04:18
Кино
Эксперт рассказал, когда киноиндустрия вернется в прежний ритм работы
Киноиндустрия не вернется в состояние "докоронавирусной эпохи" как минимум до 2022 года, заявил гендиректор сети Cinemark Марк Зоради.
Газета.Ru вчера в 10:26
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Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
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Общество
Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online
Популярный производитель игр Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online на два часа на фоне протестов в США Весь их онлайн уже на улицах США.
КМВ Новости вчера в 14:14
Общество
В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус
В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
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Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
Здоровье
Ещё 330 случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области
Увеличилось число летальных случаев - за сутки от коронавируса умерли еще трое жителей Нижегородской области.
Kursk.com 05:27
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Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу
В субботу перед праздником Пятидесятницы Православная Церковь совершает вселенское поминовение всех в вере почивших православных христиан.
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В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
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Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру 03 июня в 07:51
Культура
Самые популярные ролики российского YouTube теперь доступны в 8К-качестве
Один из пользователей сети YouTube на своем канале Veskercon Live выложил ставшие уже культовыми, когда-то очень популярные среди русскоязычных пользователей видеохостинга ролики в качестве 8К.
NewInform 06:21
Политика
Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата
"Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата", - заявил глава чешского правительства.
ТАСС 07:40
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Общество
Путин возмутился несвоевременным докладом о ЧП с топливом в Норильске
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае возмутился из-за несвоевременного информирования о чрезвычайном происшествии, которое произошло в Норильске.
RT на русском 03 июня в 09:30
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:18
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
Здоровье
В Дагестане больница закупила маски по 1350 рублей за штуку
Больница Акушинского района заключила контракт на поставку этих масок по цене 1350 рублей за штуку, то есть в 27 раз дороже цены производителя.
РИА Дербент 03 июня в 07:17
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Эрдоган приготовился превратить собор Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор Святой Софии к официальному превращению в мечеть.
Lenta.ru 07:10
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Силовики проводят обыски в доме главы Мегиона и администрации города
Обыск сотрудники силовых структур проводят и в доме самого главы города Олега Дайнеки.
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Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
Взгляд.ру вчера в 14:10
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На Солнце произошла мощнейшая вспышка
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Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
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Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru вчера в 11:27
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Кардиоцентр в Родниках закрыт из-за коронавируса
В Калининградской области Федеральный Кардиоцентр в Родниках закрыли из-за коронавируса.
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