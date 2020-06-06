Экономика

Столица на ОнегоСтолица на ОнегоВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Данный законопроект в Госдуму внесли представители фракции ЛДПР. Он предусматривает возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года, сообщает издание Газета.ру.
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