Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.

с чего всё началось

Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан. Несколько лет назад Минпромторг предложил создать систему дополнительного питания для нуждающихся.

В России могут вернуть продуктовые карточки

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. 3,5K

Политика Путин выступит в начале совещания с членами правительства Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал дождаться выступления Владимира Путина, которое должно состояться 15 апреля после 15 часов перед совещанием с членами правительства, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса из-за ситуации с коронавирусом. 1,8K

Экономика Кудрин предупредил банки о скором кризисе Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19. 225

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,1K

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3K

Происшествия СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево» Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года. 102

Общество Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 383

Общество Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции, и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 322

Шоу-бизнес Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,6K

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. 3,5K

Футбол Кержаков рассказал об игре против Месси В среду, 15 апреля, рекордсмен сборной России по голам – Александр Кержаков вспомнил об игре в чемпионате Испании.

Общество Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19. 60

Общество В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции БУРКОВ подчеркнул, что если ранее власти штрафовали только нарушителей домашнего карантина (то есть, например, людей, вернувшихся из других стран), то теперь, когда омичи, вдохновленные потеплением, массово высыпали на улицу, по-видимому, придется ужесточить систему наказания в отношении людей, передвигающихся по городу без пропусков и экстренной причины. 61

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. 64

Происшествия В Пензенской области коронавирус выявлен у младенца Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у трех детей в Пензенской области, одному из них - один месяц. 17

Политика Захарова прокомментировала приостановку США финансирования ВОЗ Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ показывает, что для Вашингтона главное - найти "виноватых" и доказать свою "безгрешность". 60

Политика Правительство Украины назвало главное условие прекращения карантина Киев, 15 апреля 2020, 11:17 — REGNUM Правительство Украины рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, заявил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.