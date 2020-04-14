Экономика
Вести.RuВ России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан. Несколько лет назад Минпромторг предложил создать систему дополнительного питания для нуждающихся.
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с чего всё началось
Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.РБКвчера в 11:56
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Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Игры
Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени»
Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.
3DNews 04:14
Политика
Путин выступит в начале совещания с членами правительства
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал дождаться выступления Владимира Путина, которое должно состояться 15 апреля после 15 часов перед совещанием с членами правительства, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса из-за ситуации с коронавирусом.
Вести.Ru 06:08
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
Армия и оружие
США показали возможности F-35 перед военными РФ в Сирии
Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовали снимки испытаний истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии.
Военное дело вчера в 06:55
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции, и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Пранкеры поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг
РИА Новости 13 апреля в 16:30
Здоровье
Трое медиков в Татарстане заразились коронавирусом
В Татарстане трое медиков заразились коронавирусом, их состояние оценивают сейчас как удовлетворительное.
Республика Татарстан 05:53
Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Экономика
Путин заявил о падении розничной торговли на 35%
По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
Инфо24 вчера в 06:58
Футбол
Кержаков рассказал об игре против Месси
В среду, 15 апреля, рекордсмен сборной России по голам – Александр Кержаков вспомнил об игре в чемпионате Испании.
ГЛАС.RU 06:52
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Регионы РФ получат более 30 млрд рублей на оснащение коечного фонда
Дополнительное финансирование в размере более 11 млрд рублей потребуется для перепрофилирования коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах, добавил Мишустин.
Интерфакс 05:52
Общество
В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции
БУРКОВ подчеркнул, что если ранее власти штрафовали только нарушителей домашнего карантина (то есть, например, людей, вернувшихся из других стран), то теперь, когда омичи, вдохновленные потеплением, массово высыпали на улицу, по-видимому, придется ужесточить систему наказания в отношении людей, передвигающихся по городу без пропусков и экстренной причины.
Коммерческие Вести 01:32
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Происшествия
В Пензенской области коронавирус выявлен у младенца
Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у трех детей в Пензенской области, одному из них - один месяц.
ТАСС 04:33
Шоу-бизнес
Двойняшки Аллы Пугачевой растрогали маму до слез в день ее 71-летия
Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, как их общие дети Гарри и Лиза поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения.
Летидор 04:24
Политика
Захарова прокомментировала приостановку США финансирования ВОЗ
Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ показывает, что для Вашингтона главное - найти "виноватых" и доказать свою "безгрешность".
ТАСС 03:00
Политика
Правительство Украины назвало главное условие прекращения карантина
Киев, 15 апреля 2020, 11:17 — REGNUM Правительство Украины рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, заявил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.
REGNUM 04:17
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43