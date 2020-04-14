Экономика
Вести.RuВ России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан. Несколько лет назад Минпромторг предложил создать систему дополнительного питания для нуждающихся.
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с чего всё началось
Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.РБК14 апреля в 11:56
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Авторы идеи вернуть в Россию карточную систему объяснили инициативу опытом США
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