Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.

с чего всё началось

Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан. Несколько лет назад Минпромторг предложил создать систему дополнительного питания для нуждающихся.

В России могут вернуть продуктовые карточки

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