Экономика

Вести.RuВести.RuВ России могут вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан. Несколько лет назад Минпромторг предложил создать систему дополнительного питания для нуждающихся.
Читать в источнике
Комментировать2,6K
с чего всё началось

Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек

Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.
РБК14 апреля в 11:56

Подробнее о событии

В России призвали вернуть продуктовые карточки

РИА Новости14 апреля в 13:36

Помогать в еде: малоимущим россиянам предложили раздать продуктовые карточки

Известия04:05

Авторы идеи вернуть в Россию карточную систему объяснили инициативу опытом США

Говорит Москвавчера в 11:07

Новая карточная система защитит от роста цен лишь 10 млн россиян

News.ruвчера в 12:00

Эксперт рассказал об обратной стороне инициативы с продуктовыми карточками

REGNUM04:09

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Lenta.ru14 апреля в 12:29

Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек

РБК14 апреля в 11:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Происшествия

В Дагестане застрелили водителя, открывшего огонь по силовикам

Водитель открыл стрельбу по полицейским. В ходе перестрелки он был ликвидирован.
Российская газета 03:52
3
Общество

Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции

Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции для граждан, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
КП - Екатеринбург 02:08
13
Происшествия

В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
5
Общество

65 новых случаев коронавируса зафиксировано в Нижегородской области

Напомним, что коронавирус распространился уже на 20 районов и городских округов Нижегородской области.
Время Н 04:44
2
Общество

Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты

Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
67
Общество

В Севастополе выявили четыре случая заражения коронавирусом

Севастополь, 16 апреля 2020, 12:06 — REGNUM В Севастополе подтвердились четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:06
8
Здоровье

В Саратовской области выявили еще 14 случаев коронавируса

В Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили сегодня, 16 апреля, в региональном оперштабе.
FreeNews-Volga 01:21
65
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
848
Здоровье

В России из-за коронавируса приостановили плановую вакцинацию

Распространение коронавирусной инфекции внесло изменение в национальный календарь профилактических прививок в России.
ТВ Центр 04:31
4
Происшествия

Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство

Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
65
Общество

В России за сутки заразились коронавирусом почти 3,5 тыс. человек

Общее число зараженных составляет 27 938 человек, сообщает оперштаб. С начала эпидемии в России умерли 232 больных COVID-19.
РБК 03:48
95
Армия и оружие

РВИО опубликовало уникальный документ с хронологией штурма Рейхстага

Российское военно-историческое общество (РВИО) по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии опубликовало на своем сайте уникальные документы, подробно рассказывающие о тех событиях, в том числе о штурме Рейхстага.
РИА Новости вчера в 17:21
2
Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
3,4K
Кино

Хаматова пожаловалась на множество проклятий из-за «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной, получает множество проклятий из-за проекта.
Lenta.ru 02:33
124
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
261
Общество

Меркель объявила об ослаблении отдельных карантинных мер в Германии

В настоящий же момент, карантинные меры в стране, которые вводились с 16 марта - довольно жесткие.
Новые Известия вчера в 15:53
Общество

Врач рассказал, когда наступит пик заражения коронавирусом в России

Пик заболевания новым коронавирусом в РФ наступит через 1,5-2 месяца, в июне-июле, затем наступит снижение, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 05:13
156
Общество

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

РИА Новости вчера в 18:49
313
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10
29
Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России

Forbes опубликовал ежегодный список 200 самых богатых российских бизнесменов.
РИА Новости 05:32
213
Политика

США обвинили Москву в опасных экспериментах с ядерным оружием

В Вашингтоне выразили обеспокоенность данным фактом, а также не соблюдением Россией обязательств по уведомлению сторонами друг друга в соответствии с договором между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 1974 года.
Expert.ru 02:09
173
Армия и оружие

В США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35

Российский истребитель Су-35 совершил опасный перехват американского самолета P-8A Poseidon, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВМС США.
Газета.Ru 04:26
125
Авто

УАЗ продолжил сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает получать патенты на детали интерьера обновленного УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо".
Новые автомобили 04:00
13
Общество

В России резко выросли продажи смартфонов дороже 100 000 рублей

В I квартале 2020 г. в России по сравнению с январем – мартом прошлого года продажи смартфонов дороже 100 000 руб. в штуках выросли в 2 раза.
Ведомости вчера в 17:04
1
Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
40
Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
934
Происшествия

Врач скорой помощи в Петрозаводске заразилась коронавирусом

Все лица, включая больных, с которыми врач находилась в контакте, установлены, определены на карантин, 13 сотрудников станции скорой помощи, контактировавших с заболевшей женщиной, находятся на изоляции.
ТАСС 04:21
16
Гаджеты

Бюджетный iPhone SE представила Apple

Американская компания Apple представила первый в текущем году смартфон — iPhone SE.
Live24 вчера в 12:48
528
Происшествия

В Калужской области выявлено 122 случая заболевания коронавирусом

В регионе подтвердились 20 новых случаев заболевания коронавирусом, всего – 122 случая.
Весть (Калужская область) 03:42
Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
205
Как работают Яндекс.Новости?
Главное