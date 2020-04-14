Экономика
Вести.RuВ России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан. Несколько лет назад Минпромторг предложил создать систему дополнительного питания для нуждающихся.
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с чего всё началось
Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.РБКвчера в 11:56
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Политика
Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию с коронавирусом
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом, таджикистанский лидер также поблагодарил за российскую гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:58
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
RT на русском 02:55
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины до слез растрогали Пугачеву в день рождения
Двойняшки вместе с отцом устроили яркий праздник для мамы-именинницы. День рождения Аллы Пугачевой отметили в семейном кругу.
Пятый канал 05:01
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Экономика
В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом
Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна вчера в 07:38
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
Происшествия
В Пензе умерла вторая пациентка с коронавирусом
Находившаяся две недели в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких 50-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в Пензе, это вторая жертва, сообщила в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 04:05
Здоровье
В Татарстане трое медиков заразились коронавирусом
В Татарстане среди заболевших коронавирусом есть медики – трое врачей сейчас находятся в стационарах.
Татарстан-24 05:32
Общество
Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом
За истекшие сутки в 65 регионах РФ были выявлены 3388 случаев заражения коронавирусом COVID-2019.
Московский Комсомолец 05:39
Общество
В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом
Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
REGNUM 03:47
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста.
Вести.Ru 03:26
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Происшествия
В Пермском крае выявили еще 27 случаев коронавируса
За сутки в Пермском крае выявили еще 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный штаб.
Properm.ru 03:30
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Здоровье
Число погибших от коронавируса на Украине перевалило за 100 – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 3764 случая коронавируса, 108 летальных, 143 пациента выздоровели.
Украина.ру 02:44
Политика
Мединский передаст СК списки виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что он передаст Следственному комитету список виноватых в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
Комсомольская правда 13 апреля в 16:38
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Армия и оружие
Единственный выстрел из атомной пушки показали на видео
Во время Второй Мировой войны сильное впечатление на американцев произвели гигантские пушки вермахта K5 Schlanke Berta (Стройная Берта), пишет Популярная механика.
Российская газета 04:11
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Здоровье
За сутки коронавирусом в Свердловской области заразились 12 человек
Еще у 12 человек в Свердловской области подтвердилась коронавирусная инфекция. С начала пандемии число зараженных достигло 105.
Екатеринбург Онлайн 03:30
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии
Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Киберспорт
Авторы Guilty Gear Strive опубликовали обучающие ролики
Разработчики Guilty Gear Strive из студии Arc System Works опубликовали первые два ролика из серии Starter Guide, в которых показали приёмы таких персонажей файтинга, как Сол Бэдгай и Кай Киске.
Игромания.ру вчера в 04:31