Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо "Опоры России" министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
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Стоп, кран: россиян предупредили о перебоях с поставками импортной воды

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды. Они могут начаться после внедрения маркировки этой продукции, сказано в письме «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий»).
Известиявчера в 17:01

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В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду

РБКвчера в 19:35

Минпромторг отреагировал на заявления о перебоях в поставках воды из-за маркировки

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В России из-за иностранцев взлетит цена на воду

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Минпромторг считает необоснованными заявления о перебоях в поставках воды из-за маркировки

ТАССвчера в 17:02
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Автомобилисты готовятся к гололеду на дорогах

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Путешествия

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

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Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» выйдет в международный прокат 10 октября

Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что известные российские актеры Прохор Чеховской и Борис Токарев-Хрунов дублируют киноленту якутского режиссера на русский язык в Москве.
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Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Хоккей

«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
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Авто

Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель авто

«АвтоВАЗ» начнет продажи нового «каблучка» LADA Van – российского аналога Renault Dokker летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:06
Происшествия

Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования

Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.
РБК 00:00
Экономика

С 2020 года малый бизнес в РФ обложат рекордными налогами

С 2020 года налоги для малого бизнеса предложили поднять на 4,9%. Если законопроект утвердят, повышение единого налога на вмененный доход станет самым большим за 5 лет.
Русская Планета вчера в 02:05
Авто

В Nissan назначили нового главу компании

Японская компания Nissan назначила нового главного исполнительного директора вместо Хирото Саикавы, который ушел в отставку в сентябре после финансового скандала.
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Политика

СМИ узнали о новом месте работы чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна

Экс-чиновница, глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 02:11
Политика

Белый дом отказался участвовать в процессе импичмента Трампа

Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм заявила, что Белый дом отказывается участвовать в процессе импичмента американского главы Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 17:55
Общество

Бесплатный доступ к цифровому телевидению получили 98,4% россиян

Переход российского телевидения на цифровой формат достиг целевых показателей - бесплатно принимать в цифре 20 каналов могут 98,4% россиян, говорится в пресс-релизе Счетной палаты по итогам проверки результатов ФЦП "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы".
РИА Новости 02:11
Политика

NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22
Кино

Съемки фильма о Началовой вызвали скандал

Piter.tv 01:47
Происшествия

На Алтае произошло землетрясение

Алтапресс вчера в 23:23
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Шоу-бизнес

Друзья Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы

Один из близких друзей Анастасии, пожелавший остаться безымянным сообщил, что ее выписка «вовсе не означает хороших новостей».
Privet-Rostov.ru 00:45
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Экономика

В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

Известия вчера в 23:23
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета вчера в 05:58
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия

Крестьяне наказали мэра города в Мексике

Обиженные крестьяне привязали чиновника веревкой к пикапу и проволокли через улицы, пока не были остановлены полицейскими.
REGNUM вчера в 22:11
Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Военный истребитель F-16 разбился в нежилой зоне на юго-западе Германии. Об этом сообщает телекомпания SWR в Twitter.
Lenta.ru вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева объявилась после истории с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарева заявила, что пришла в себя после ухудшения самочувствия.
Gazeta.SPb вчера в 15:35
Футбол

Властимил Петржела: Комличенко нужно переходить в более сильный клуб

В прошлом сезоне Комличенко много забивал, но играл не очень хорошо.
Советский спорт вчера в 18:20
Происшествия

В Петербурге взорвалась газовая труба

Вести.Ru 00:10
Экономика

В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьёзным истощением финансовых ресурсов.
RT на русском вчера в 17:14
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