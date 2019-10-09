Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды. Они могут начаться после внедрения маркировки этой продукции, сказано в письме «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий»).

с чего всё началось

До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания.

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо "Опоры России" министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Политика Фонд Навального внесли в список иностранных агентов Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Авто Опубликовано первое изображение нового Skoda Rapid Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.

Армия и оружие Киев назвал населенные пункты, откуда могут уйти ВСУ После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.

Экономика Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.

Армия и оружие «Путин приказал»: нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве Американская элита не заинтересована в угрозах Трампа, который пообещал "разрушить экономику Турции" в том случае, если Анкара сделает что-то, что ему не понравится.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Общество Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.

Шоу-бизнес У Ани Лорак заметили округлившийся живот В сети многие начли обсуждать тот факт, что Ани Лорак может ждать второго ребенка.

Авто Автомобили с пробегом подешевели впервые за год В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.

Экономика Речь главы парламента Хакасии в Совете Федерации посмотрели 1 млн раз Ролик с выступлением председателя Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева в Совете Федерации РФ набрал 1 млн просмотров за сутки.

Экономика Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.

Шоу-бизнес Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.

Политика Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Политика Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Шоу-бизнес Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.

Гаджеты Создатель Android показал новый необычный смартфон Essential Phone 2 Скорее всего для нового Essential Phone пришлось очень сильно модифицировать Android, так как сама ОС неподдерживает такое соотношение сторон.

Происшествия В Германии разбился истребитель F-16 ВВС США В Германии потерпел аварию истребитель F-16. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Общество Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.

Шоу-бизнес Семак повторно женился в Италии Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.