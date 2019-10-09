Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо "Опоры России" министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
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Стоп, кран: россиян предупредили о перебоях с поставками импортной воды

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды. Они могут начаться после внедрения маркировки этой продукции, сказано в письме «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий»).
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