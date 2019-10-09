Экономика

РБКРБКВ Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду

В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками. Такую позицию высказал заместитель главы ведомства Виктор Евтухов, комментируя обращение организации «Опора России».
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с чего всё началось

Стоп, кран: россиян предупредили о перебоях с поставками импортной воды

Максим Новиков уверен, что введение маркировки приведет к росту цен на продукцию (себестоимость увеличится на 5-6 рублей на 1 литр), а также спровоцирует перебои с поставками импортной воды на рынке.
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