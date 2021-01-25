В России могут возобновить выдачу льготных кредитов на поддержку занятости
Кабмин рассматривает возможность возобновления льготной программы для поддержки МСБ, направленной на сохранение численности персонала. Данные кредиты будут аналогичны ФОТ 2.0, которая действовала до 1 ноября 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Правительству РФ.В источнике
С чего всё началось
ФОТ это поворот: программу льготных кредитов бизнесу могут перезапустить
Антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала (аналогичная действовавшей до ноября ФОТ 2.0) может быть возобновлена: такой вариант обсуждается в правительстве, рассказали «Известиям» три близких к кабмину источника.
Известия16:01
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