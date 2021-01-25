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Татар-информ
Татар-информ

В России могут возобновить выдачу льготных кредитов на поддержку занятости

Кабмин рассматривает возможность возобновления льготной программы для поддержки МСБ, направленной на сохранение численности персонала. Данные кредиты будут аналогичны ФОТ 2.0, которая действовала до 1 ноября 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Правительству РФ.В источнике
С чего всё началось
Известия

ФОТ это поворот: программу льготных кредитов бизнесу могут перезапустить

Антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала (аналогичная действовавшей до ноября ФОТ 2.0) может быть возобновлена: такой вариант обсуждается в правительстве, рассказали «Известиям» три близких к кабмину источника.
Известия16:01
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Татар-информ

В России могут возобновить выдачу льготных кредитов на поддержку занятости

Татар-информ03:59
Финансовая газета

Правительство может вернуть льготные кредиты на поддержку числа сотрудников

Финансовая газета03:34
Коммерсантъ

Кабмин изучает возможность вернуть льготные кредиты на сохранение занятости

Коммерсантъ18:55
Экономика сегодня

Обновленная программа льготных кредитов поможет бизнесу вернуть докризисные позиции

Экономика сегодня02:30
News.ru

Правительство рассмотрит возвращение кредитов на сохранение занятости

News.ru01:20
ФедералПресс

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ФедералПресс22:02
Саминвестор

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