Кабмин рассматривает возможность возобновления льготной программы для поддержки МСБ, направленной на сохранение численности персонала. Данные кредиты будут аналогичны ФОТ 2.0, которая действовала до 1 ноября 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Правительству РФ.

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С чего всё началось ФОТ это поворот: программу льготных кредитов бизнесу могут перезапустить Антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала (аналогичная действовавшей до ноября ФОТ 2.0) может быть возобновлена: такой вариант обсуждается в правительстве, рассказали «Известиям» три близких к кабмину источника. Известия 16:01