Экономика
REGNUMВ России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, эта мера предполагается как антикризисная, а запрет может быть введен сроком на полгода.
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Общество
Голикова прокомментировала рост числа заражённых коронавирусом
Ранее Голикова заявила, что 14—16 апреля можно будет понять, выходит Россия на плато заболеваемости COVID-19 или продолжится рост числа заражённых.
RT на русском 07:37
Общество
Сбербанк сообщил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк предупредил россиян о новых схемах мошенничества на фоне пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 04:20
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Армия и оружие
Под Астраханью С-400 поразили атакующие ракеты-мишени
«Успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 02:10
Политика
Путин снова проведет открытое совещание по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин снова проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 05:57
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Испанцам раздали более 10 млн защитных масок
В Испании власти раздали гражданам 10 млн масок бесплатно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 08:31
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Транспорт
РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса
В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
Энергетика
Ценам на нефть предрекли падение вопреки исторической сделке
Аналитики Goldman Sachs предрекли ценам на нефть дальнейшее падение вопреки исторической сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.
Lenta.ru 04:08
Политика
Путин потребовал устранить нехватку медицинских средств защиты
Сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник должны получать все установленные доплаты за особые условия работы и должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Life.ru 08:40
Авто
Названы пять производителей нержавеющих автомобилей
Специалисты выделили пять автопроизводителей, продукция которых не подвержена коррозийным процессам.
Тарантас Ньюс 11 апреля в 09:21
Общество
Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на права
В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
Политика
Лукашенко обратился к зараженным коронавирусом пациентам в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах пациентов не опускать руки и бороться за свои жизни.
Известия 08:39
Наука
Часть экосистем мирового океана будет уничтожена уже через 10 лет
Расчеты ученых показывают, что удержание роста глобальной температуры по сравнению с 1850-м годом в пределах 2 градусов (вместо возможных в пессимистичных ожиданиях 4 градусов) сократит потенциальный ущерб от массового вымирания видов в 7-10 раз - на планете будет разрушено не 15-20% экосистем, а только 2%.
Хайтек+ вчера в 08:41
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
Общество
Голикова призналась, что к 9 мая справиться с коронавирусом не удастся
Вице-премьер Т. Голикова, выступая в эфире телеканала «Россия», заявила, что перелома ситуации с коронавирусом к 9-мая ожидать не стоит, в связи с чем можно ожидать продления срока ограничительных мер для населения.
Хорошие новости вчера в 15:53
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Экономика
РФ уведомила Люксембург и Мальту об изменениях договоров по налогам
Москва, 13 апреля 2020, 14:55 — REGNUM Российская сторона уведомила Люксембург и Мальту о повышении налога на дивиденды, которые выводятся за рубеж.
REGNUM 07:55
Шоу-бизнес
Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова
Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной".
КМВ Новости 06:57
Экономика
Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза
Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
Происшествия
Четырех излечившихся от коронавируса пациентов выпишут в Брянске
Тест на коронавирус у четырех пациентов оказался отрицательным, сегодня их должны выписать из областной больницы.
Газета Вперед (Погарский район Брянской области) 07:56
Происшествия
В Татарстане из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице завели дело
В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", сообщили в СК.
Российская газета 08:35
Здоровье
Врача из Нью-Йорка ужаснули слова умирающего пациента с COVID-19
Нью-Йорк, США, 13 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Тяжёлый пациент с коронавирусной инфекцией перед интубацией спросил врача о том, кто заплатит на процедуру.
REGNUM 07:41
Происшествия
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Общество
ВОЗ назвала причину роста заболеваемости коронавирусом в Москве
В Москве быстро стало расти число заболевших коронавирусом из-за расслабленного поведения жителей города в последние 10 дней.
Росбалт вчера в 18:05