Экономика
REGNUMВ России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, эта мера предполагается как антикризисная, а запрет может быть введен сроком на полгода.
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с чего всё началось
Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".ТАСС12 апреля в 11:36
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Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина
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