Экономика
REGNUMВ России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, эта мера предполагается как антикризисная, а запрет может быть введен сроком на полгода.
Читать в источнике
Оценить5,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина
РИА Новости12 апреля в 19:41
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 14:01, Ашберн
Общество
В Псковской области умер четвертый пациент с коронавирусом
В Псковской области умер четвертый пациент с коронавирусом Четвертый пациент с коронавирусом умер в Псковской область, сообщает "Псковское агентства информации" со ссылкой на оперативный штаб региона.
Медиазона 12:07
Политика
Зеленский сообщил о задержании поджигателей чернобыльского леса
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал гражданам о ситуации с пожарами в лесах Чернобыльской зоны отчуждения.
Московский Комсомолец 13:25
Экономика
МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%
"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
ТАСС 08:41
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
Общество
В Подмосковье выявили более ста нарушителей самоизоляции
За сутки в Московской области составили более 100 протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции. Об этом сообщают власти региона.
News.ru 12:59
Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы обнаружен коронавирус, пишет РБК со ссылкой на сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна и другого не названного медработника больницы.
Ведомости 12:16
Происшествия
В Донецкой области при взрыве миномета погиб украинский военный
Украинский военный погиб, еще восемь солдат получили ранения при взрыве миномета на учениях в Донецкой области, сообщила во вторник пресс-службе офиса генпрокурора.
РИА Новости 12:49
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Политика
Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США
Экс-президент США Барак Обама поддержал кандидатуру своего бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пост президента страны.
Российская газета 13:41
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
Здоровье
Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Гаджеты
Apple выявила снижение автомобильного трафика в России
В выборке Apple представлены отдельные данные по двум городам России — Москве и Санкт-Петербургу.
Ведомости 13:43
Политика
The New York Times связала вспышку коронавируса в США с Путиным
Американская газета The New York Times (NYT) опубликовала статью научного журналиста Уильяма Брода (William J. Broad), который связал вспышку коронавируса в США с кампанией, направленной на развал американского здравоохранения, за которой якобы стоит президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 11:01
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $30 за баррель.
RT на русском 11:53
Кино
Добронравов рассказал, кто снимется в седьмом сезоне «Сватов»
Артист рассказал об актерском составе нового сезона и выходе сериала на фоне пандемии коронавируса изданию iReactor.
Слово и Дело 12 апреля в 08:39
Общество
Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме
Metaratings 05:12
Космос
Ученый рассказал, когда человечество колонизирует Марс
Российский ученый Максим Литвак рассказал в интервью РИА "Новости", когда человечество колонизирует Марс.
РЕН ТВ вчера в 02:26
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Шоу-бизнес
Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась
Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru вчера в 17:43
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Здоровье
Угрозу повторного заражения переболевших коронавирусом оценили в ВОЗ
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на CNBC, эксперты ВОЗ пока не могут точно сказать, могут ли пациенты получить повторное заражение коронавирусом.
ToDay News Ufa 10:58
Кино
Студия Marvel раскрыла «пасхалку» в фильме «Мстители: Финал»
Представители студии Marvel рассказали о пропущенной зрителями "пасхалке" в фильме "Мстители: Финал".
Москва 24 вчера в 05:11
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков
Разработчики внедряют в снаряжение пилотов новые материалы и технологии. В России создают новое защитное снаряжение для летчиков.
Piter.tv 04:58
Происшествия
В Астрахани умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксировали в Астраханской области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона во вторник.
ТАСС 13:14
Политика
Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Происшествия
В Москве задержали мужчину, закурившего в вагоне метро
Нарушителя, закурившего в вагоне московского метро, задержали, ему грозит штраф, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
РИА Новости 13:32