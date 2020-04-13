Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, эта мера предполагается как антикризисная, а запрет может быть введен сроком на полгода.

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

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