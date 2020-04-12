Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.
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с чего всё началось

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".
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С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
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В Псковской области запретили посещение парков, храмов и кладбищ

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В Удмуртии ограничат въезд в города

В Удмуртии ограничат въезд в города республики.
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Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти

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