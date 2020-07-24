Экономика

Маяк (г. Сосновый Бор)Маяк (г. Сосновый Бор)В России могут ввести сбор с продаж алкоголя и табака

Направить на развитие здравоохранения 30% прибыли от продажи алкоголя и табака направить на развитие предлагает член Общественной палаты, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает RT.
Читать в источнике
Комментировать274
с чего всё началось

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русском23 июля в 23:05

Подробнее о событии

В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Газета.Ru24 июля в 15:40

В Минфине ответили, введут ли сбор с продаж алкоголя и сигарет

URA.Ru24 июля в 11:03

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

RT на русском23 июля в 23:05

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Известия24 июля в 00:19

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РИА Новости24 июля в 00:18

В РФ предлагают ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РЕН ТВ24 июля в 00:11

Минфин прокомментировал идею резкого роста цен на табак и алкоголь

Lenta.ru24 июля в 09:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Политика

Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза

Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru 08:21
44
Наука

Генетически нервные клетки запрограммированы на долгую жизнь

Результаты уникального исследования демонстрируют, что нейроны трансформируют то, как они регулируют гибель клеток во время развития.
Rusargument 14:39
Политика

Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием

Согласно словам Зиобро, польские законы полностью соответствуют абсолютно всем стандартам Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия.
ToDay News Ufa 08:51
19
Культура

Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»

Известный российский телеведущий Леонид Якубович не подтверждает своего ухода из «Поля чудес».
Территория новостей 12:12
140
Кино

Изображение Александра Друзя появилось на заставке сериала «Друзья»

Александра Друзя появилось на заставке проекта под названием «Друзи», в основе которого лежит американский сериал «Друзья».
Культуромания 12:10
Общество

Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок

RT на русском 04:52
189
Здоровье

Замгубернатора Хакасии Юлия Исмагилова обсудила с Москвой многое

ИА Хакасия 24 июля в 22:07
5
Кино

Открылся 23-й Шанхайский международный кинофестиваль

В этом году программа показа кинофестиваля включает 320 фильмов, которые в разное время будут демонстрировать в 29 кинотеатрах Шанхая.
ТАСС вчера в 04:01
Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
39
Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
658
Общество

На Сахалине число случаев COVID-19 превысило 2,2 тысячи

Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости 08:41
3
Здоровье

В Беларуси готовятся ко второй волне коронавируса

Глава белорусского Минздрава выразил надежду, что вторая волна будет не такой масштабной, как первая, но власти страны готовят всё необходимое к ней в системе здравоохранения.
DixiNews 06:36
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
40
Политика

Путин поздравил участников Главного парада с Днем ВМФ

Владимир Путин поприветствовал и поздравил личный состав экипажей с Днем Военно-морского флота.
Gazeta.SPb 04:16
Армия и оружие

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня

Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости 18:23
Общество

Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России

В ближайшие три дня опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в некоторых регионах России.
Российская газета 18:15
4
Общество

СК завершил расследование убийства учредителя дагестанского еженедельника «Черновик» Хаджимурада Камалова

Как пишет газета «КоммерсантЪ», организатором преступления назван бывший вице-премьер республики Шамиль Исаев, а исполнителями трое его земляков.
Эхо Москвы 19:05
Общество

СНБО заявил об утечке IP-адресов правительственных сайтов Украины

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил об утечке списка скрытых IP-адресов сайтов органов власти.
Известия 14:28
Экономика

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06
1
Политика

В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Власти бразильского штата Парана проявили интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов.
Lenta.ru 18:36
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте опубликовала редкую фотографию с Аллой Пугачевой

Сегодня дочь Примадонны порадовала подписчиков своего микроблога в Instagram редкой фотографией с мамой.
Вокруг ТВ 09:08
Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Газета.Ru вчера в 09:26
409
Общество

Режим ЧС введен в штате Техас из-за урагана «Ханна»

В штате Техас объявлен режим ЧС в связи с прохождением урагана "Ханна".
РЕН ТВ 15:54
3
Общество

За проверку автомобилей без аккредитации теперь могут арестовать

27 июля вступила в силу новая редакция УК РФ: к незаконному предпринимательству (ст. 171 УК РФ) теперь отнесена работа операторов ТО без аккредитации, если «это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству» (к примеру, при ДТП) или «сопряжено с извлечением крупного дохода».
Коммерсантъ 17:01
Политика

Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах

Цепкало добавил, что это лучше, чем сидеть в тюрьме белорусского КГБ — «Американке». «Лукашенко такой подарок не получит», заявил он.
News.ru 08:36
Космос

Мы все умрем. Переработка космического мусора: трата сил или выгода?

Вокруг Земли вращаются тысячи тонн неактивных спутников и их обломков.
Sputnik Южная Осетия вчера в 05:34
Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
50
Космос

Quanta Magazine (США): как климат Земли меняется естественным образом, и почему сейчас совсем иной случай (Quanta Magazine)

За свою историю Земля успела побыть снежным комом и теплицей.
ИноСМИ 17:05
Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

ТАСС вчера в 13:47
258
Авто

Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера

Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.
Автоновости дня 24 июля в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное