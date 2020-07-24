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Газета.Ru
Газета.Ru

В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Газета.Ru15:40
Известия

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Известия00:19
Комсомольская правда

Могут ли в России ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака, рассказал эксперт

Комсомольская правда10:53
Lenta.ru

Минфин прокомментировал идею резкого роста цен на табак и алкоголь

Lenta.ru09:58
URA.Ru

В Минфине ответили, введут ли сбор с продаж алкоголя и сигарет

URA.Ru11:03
РИА Новости

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РИА Новости00:18
RT на русском

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

RT на русском23:05
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Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея.
Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман
Lenta.ru14:40
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Минобороны испытывает на кораблях НАТО в Черном море подводных роботов

«Военно-технический эксперимент по тестированию системы мониторинга подводной обстановки с использованием разносредных робототехнических комплексов проводится в акватории Черного моря специалистами Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса и ученых военного инновационного технополиса „ЭРА“», — сообщили в Минобороны.
Евразия Daily10:12
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало с детьми покинул страну

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, которого ЦИК не допустил до выборов, с детьми покинул территорию республики чтобы избежать возможного ареста, сообщила порталу TUT.BY его супруга Вероника.
Радио Sputnik07:18
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Генпрокурор Швейцарии подал в отставку из-за обвинений в махинациях

На фоне судебного разбирательства о махинациях в расследовании дел, связанных с Международной федерацией футбола (ФИФА) в отставку подал генпрокурор Швейцарии Михаэль Лаубер, 24 июля сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна07:19
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