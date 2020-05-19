Минкомсвязь готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.

с чего всё началось

За разработку проекта отвечает Минкомсвязи РФ. Правительство РФ снова планирует создать единого оператора по установке и обслуживанию камер фото — и видеофиксации. Об этом сообщает «Speed ME», ссылаясь на «Коммерсантъ».

В России могут ввести единого оператора дорожных камер

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