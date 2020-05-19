Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ России могут ввести единого оператора дорожных камер

За разработку проекта отвечает Минкомсвязи РФ. Правительство РФ снова планирует создать единого оператора по установке и обслуживанию камер фото — и видеофиксации. Об этом сообщает «Speed ME», ссылаясь на «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Рынку камер обеспечат камерность

Минкомсвязь готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Правительство предложило передать «дочке» «Ростеха» контроль над дорожными камерами по всей стране

Дождь05:08

Минсвязи предложило сделать «дочку» «Ростеха» единым оператором камер по фиксации нарушений ПДД

Интерфакс03:30

Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» может получить контроль над дорожными видеокамерами по всей стране

Эхо Москвы00:37

Татарстану предложили расценки федерального оператора дорожных камер от «Ростеха»

БИЗНЕС Online00:45

Регионы получили тарифы единого оператора дорожных камер от Ростеха

Компания00:27

Регионам предложили расценки единого оператора дорожных камер от «Ростеха»

Ведомостивчера в 23:07

Рынку камер обеспечат камерность

Коммерсантъвчера в 18:31
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Политика

Трамп использует запись переговоров Байдена и Порошенко – политолог

Москва, 19 мая 2020, 16:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил серьёзное оружие для своей предвыборной кампании, считает политолог Владимир Корнилов.
REGNUM 09:39
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона

Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
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Технологии

Россия развёртывает новую спутниковую систему связи

RT на русском 07:17
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Происшествия

В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв

Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса.
Вести.Ru 08:52
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Авто

Компания УАЗ защитила «Патриот» от коррозии

Как сообщает во вторник, 19 мая, портал «За рулём», повысить стойкость металлических поверхностей и элементов «Патриота» к ржавчине получилось благодаря замене фторопластиковых проставок на заклёпки из цветного оцинкованного металла – это устранило «вредный» контакт между крылом и брызговиком.
CarsWeek.ru 09:18
Политика

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
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Гаджеты

Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com вчера в 01:21
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Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
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Общество

В Коврове уволили почти всех руководителей учреждений культуры

Ковровские СМИ накануне сообщили о том, что без объяснения причин уволены несколько руководителей муниципальных учреждений культуры города Коврова Владимирской области: музыкальной школы № 1, школы искусств им. Иорданского, Детской художественной школы и всех дворцов и домов культуры города — всего 7 человек из 9. Всех директоров глава города вызвал к себе и объявил о своём решении.
ГТРК Владимир вчера в 10:55
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Спорт

Игроки открыли первую дверь убежища в Call of Duty: Warzone

Внутри первые посетители обнаружили огромное количество разнообразного лута, в том числе несколько легендарных ящиков со снаряжением, однако затем их ждало небольшое разочарование: впереди есть ещё одна дверь, которую просто так не открыть.
Игромания.ру 06:22
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Экономика

Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США

Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
РИА Новости 01:00
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Общество

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости вчера в 05:40
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Здоровье

Из-за коронавируса два хутора Волгоградской области могут «закрыть»

Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на брифинге отметил, что заболевания выявлены в хуторах Сазонов и Дорофеевский, где живут почти 300 человек.
МТВ онлайн 08:04
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Технологии

Google показала наушники с «умным» шнуром

Итог – в 94% случаев, провод определит, что нажимает человек. Кстати, эта технология не ограничена лишь применением в наушниках.
The GEEK 09:38
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл начали выплачивать долг королевской семье

Поместье Фрогмор-хаус, подаренное паре королевой Елизаветой II, осталось пустовать после переезда принца Гарри и Меган Маркл в США.
Пятый канал вчера в 10:52
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Общество

Китай ввел карантин в регионе на границе с Россией

В регионе выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Под ограничениями снова оказались около 108 млн человек, пишет Bloomberg.
Ведомости вчера в 13:11
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Происшествия

В Тульской области водитель не смог объехать пробку и устроил стрельбу

Тульская пресса 08:42
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Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Экономика

Сбербанк отложил до сентября годовое собрание акционеров

Годовое собрание акционеров Сбербанка, которое из-за пандемии COVID-19 уже переносилось с 24 апреля на 26 июня, состоится 25 сентября в заочной форме, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
Экономика сегодня 09:31
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Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Авто

Дебют обновленного BMW 5-Series состоится 27 мая

Немецкий производитель премиальных машин BMW готовится к премьере обновленного седана 5-Series, а также хэтчбека 6-Series Gran Turismo.
CarsWeek.ru 07:07
Игры

Новые подробности об «Assassin’s Creed Valhalla»

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Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
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