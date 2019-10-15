Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В июне законопроект был внесен в Госдуму, и депутаты обещали рассмотреть его уже в осеннюю сессию. Если все платежи будут в единой квитанции, то это устранит путаницу и повысит собираемость платежей, рассчитывают в кабмине. В России может появиться единый платежный документ со всеми услугами ЖКХ.

В России могут ввести единую платежку за услуги ЖКХ

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