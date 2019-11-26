Общество
RT на русскомВ России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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В министерстве обещали, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года.
— Владимир Бурматов, российский политикКлопс 02:48
с чего всё началось
В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» Минсельхоз внесет в Госдуму до конца года.Известиявчера в 16:01
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