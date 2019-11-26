Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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Владимир Бурматов
В министерстве обещали, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года.
— Владимир Бурматов, российский политикКлопс 02:48
с чего всё началось

Штрих-кот: Минсельхоз готовит систему идентификации домашних животных

В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» Минсельхоз внесет в Госдуму до конца года.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме разъяснили позицию по штрафам за отказ маркировать домашних животных

URA.Ru03:37

В России решили маркировать домашних животных

Газета.Ru01:54

В России могут ввести маркировку домашних животных

RT на русскомвчера в 21:17

Новые правила маркировки: в России пересчитают всех домашних животных

РЕН ТВвчера в 23:59

«Известия»: законопроект о маркировке домашних животных внесут в Госдуму до конца года

ТАССвчера в 20:43

В России начнут маркировать домашних животных

Говорит Москвавчера в 16:01

Штрих-кот: Минсельхоз готовит систему идентификации домашних животных

Известиявчера в 16:01
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Политика

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:59
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев показал свои фото в подростковом возрасте

Популярный российский теле - и радиоведущий Дмитрий Шепелев поделился с пользователями Сети своими фотографиями, на которых он изображен в подростковом возрасте.
VSE42.RU 02:15
Футбол

Колосков: рекомендации WADA не коснутся российского футбола

Рекомендации комитета по соответствию Всемирного допингового агентства (CRC WADA) не должны коснуться российского футбола, считает почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.
РИА Новости 02:51
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Известия вчера в 17:19
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
Происшествия

Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
RT на русском 02:48
Общество

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Вести.Ru вчера в 22:41
Шоу-бизнес

В Кремле прошла национальная музыкальная премия «Золотой Граммофон»

Город+ вчера в 02:51
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
Ведомости вчера в 18:09
Футбол

«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»

Клуб из Витории обладает довольно скромным бюджетом, по меркам Евролиги, но каждый год показывает высокие результаты.
Известия вчера в 16:01
Театры

Артисты Александринского театра выступили против Бориса Эйфмана

Письмо, которое написали ведущие артисты Александринского театра, опубликовали сегодня, 25 ноября.
Gazeta.SPb вчера в 13:08
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Происшествия

Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»

Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко пожаловалась на финансовые трудности

Пара воспитывает троих дочерей. Игорь Петренко – востребованный актер, однако его жена все равно жалуется на финансовые трудности.
Srnsk вчера в 17:05
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
Политика

Посольство защитит российских журналистов в Британии

Посольство РФ сделает все, чтобы российским журналистам в Британии были обеспечены нормальные условия работы, заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
РИА Новости 02:07
Происшествия

Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Газета.Ru вчера в 12:51
Кино

В сети появился трейлер «Кризиса на бесконечных землях» по вселенной DC

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC.
Piter.tv вчера в 07:59
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Газета.Ru вчера в 14:37
Происшествия

В Подмосковье предъявили обвинение матери, бросившей младенца в кустах

Матери новорожденного ребенка, найденного в кустах в Подмосковье, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 01:47
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец 24 ноября в 10:21
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Общество

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Lenta.ru вчера в 18:58
Авто

К выходу готовится новый Nissan X-Trail

Японский автопроизводитель Nissan готовит к дебюту новое поколение кроссовера Nissan X-Trail, не обновлявшегося ещё с 2013 года.
Автоновости дня вчера в 05:25
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM вчера в 12:40
Общество

Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов

Кроме того, как сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова, мандарины представляют собой низкокалорийный продукт с высоким содержанием витаминов, включая витамин С. Ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала худшие продукты для завтрака.
РБК вчера в 21:50
Гаджеты

Xiaomi намерена потеснить Apple на европейском рынке смартфонов

Компания Xiaomi, получив по итогам третьего квартала текущего года 4-е место по объемам продаж смартфонов в ЕС, намеревается в следующем, 2020 году обогнать ближайшего конкурента – Apple и занять третью строчку рейтинга.
Faktom 23 ноября в 10:23
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт вчера в 12:24
Общество

Операторы связи выступили против единого онлайн-поставщика ТВ-контента

Телеком-компании выступили против единой системы трансляции каналов в интернете.
Коммерсантъ вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Малинин назвал Агузарову и Ветлицкую «вылезшими мертвецами»

News.ru 24 ноября в 12:53
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