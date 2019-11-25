Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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Владимир Бурматов
В министерстве обещали, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года.
— Владимир Бурматов, российский политикНовый День 00:20
с чего всё началось

Штрих-кот: Минсельхоз готовит систему идентификации домашних животных

В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» Минсельхоз внесет в Госдуму до конца года.
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Новые правила маркировки: в России пересчитают всех домашних животных

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Газета.Ruвчера в 15:52

Штрих-кот: Минсельхоз готовит систему идентификации домашних животных

Известиявчера в 16:01
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ФедералПресс вчера в 08:15
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На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.
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Общество

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RuNews24.ru вчера в 09:28
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В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
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Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что если Россия пропустит Олимпиаду, то многие спортсмены покинут российскую юрисдикцию.
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Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

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Политика

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Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
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В WhatsApp появится новая функция

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Кино

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Спорт

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду дисквалифицирован на 1,5 года

На 18 месяцев дисквалифицирован олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года Илья Захаров.
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Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
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Общество

Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году

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