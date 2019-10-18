Экономика
REGNUMВ России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК. Отмечается, что установление минимальной цены на сахар поможет сделать его производство более рентабельным.
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с чего всё началось
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.РБК01:04
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