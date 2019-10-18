Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.

с чего всё началось

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК. Отмечается, что установление минимальной цены на сахар поможет сделать его производство более рентабельным.

В России могут ввести минимальную цену на сахар

Общество Эксперт прокомментировала предложение запретить пластиковые пакеты Доцент кафедры экологии и биоресурсов РГГМУ Александра Ершова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.

Общество Илон Маск оценил российское образование Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Здоровье Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).

Общество ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.

Политика Представитель ООН требует закрыть сайт «Миротворец» Моро призвал депутатов Рады принять все необходимые меры для закрытия сайта «Миротворец». Об этом пишет издание «Украинские новости».

Гаджеты Apple скоро представит наушники AirPods Pro До конца 2019 года Apple выпустит новые наушники AirPods, которые получат много новых функций, пишет IXBT.com.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.

Общество Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.

Политика В протестах в Эквадоре нашли российский след Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо в интервью перуанской газете El Comercio рассказала о возможной поддержке протестов в стране из других государств, в том числе из России.

Единоборства Отец Нурмагомедова ждет боя Хабиба с Макгрегором в Москве Абдулманап Нурмагомедов, являющийся отцом и тренером российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, признался, что не прочь еще раз увидеть бой сына с ирландским спортсменом Конором Макгрегором.