Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.

с чего всё началось

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК. Отмечается, что установление минимальной цены на сахар поможет сделать его производство более рентабельным.

В России могут ввести минимальную цену на сахар

Армия и оружие Кадыров рассказал о мерах противодействия курдам-террористам в Сирии Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что из сложившейся ситуации в Сирии, где проводится антитеррористическая операция турецкой армии против курдов-боевиков, нельзя выйти, применяя нерешительные меры.

Фигурное катание Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Общество Князь Георгий Романов приехал в Крым Князь Георгий Романов приехал в Крым с визитом, направленным на поддержку воссоединения полуострова с Россией.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Политика Великобритания запустила особый план по жесткому Brexit Гоув добавил, что у Великобритании есть все средства и возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре, соответствующие сроки закреплены в соглашении с Брюсселем.

Происшествия В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Певцова принял присягу и стал кадетом Знаменитость опубликовал фото с сыном, которое подписал: «Кадет Елисей принял присягу». Фолловеры начали поздравлять Дмитрия Певцова.

Кино Джаред Лето пытался помешать съёмкам «Джокера» Сыгравший роль Джокера в фильме «Отряд самоубийц» актёр и музыкант Джаред Лето хотел помешать запуску съёмок одноимённой картины режиссёра Тодда Филлипса.

Происшествия Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе «Таврида» Пять пассажиров микроавтобуса, в числе которых один ребенок, и водитель получили в ДТП травмы различной степени тяжести.

Политика Лавров признался, за что ему было стыдно Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неудобно и даже стыдно за некоторые моменты в истории нашей страны.

Происшествия Глава района Белгородской области арестован за взятку 18 октября чиновника задержали на рабочем месте. Попков стал главой администрации в 2017 году по итогам открытого конкурса, передает ТАСС.

Происшествия Группа поиска на месте прорыва дамбы в Красноярском крае увеличена Поиск пострадавших от прорыва дамбы на предприятии по добыче золота в Курагинском районе Красноярского края расширен, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев 19 октября, передает телеканал «Россия-24».

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.

Армия и оружие Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.

Кино Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.

Общество Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.

Происшествия Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ брехней Мать девочки, попавшей в одну из орловских больниц в истощенном состоянии, отреагировала на сообщения СМИ об издевательствах над ребенком, сообщает РЕН ТВ.

Гаджеты Обновление iOS сломало отправку файлов в iPhone Владельцы новых iPhone пожаловались на проблемы после обновлений iOS 13.1.3 и iOS 13.2 beta 3. В частности, они касаются отправки файлов через AirDrop.

Единоборства Массовая драка произошла в Сочи на турнире ММА Вчера в Сочи главным поединком вечера в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 стал бой между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

Культура Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка» Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.

Общество В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.

Происшествия В Тюмени загорелся завод «ПолимерПласт» В Тюмени в воскресенье, 20 октября, возник пожар на территории завода "ПолимерПласт". На месте работают пожарно-спасательные подразделения.