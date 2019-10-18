Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.

с чего всё началось

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК. Отмечается, что установление минимальной цены на сахар поможет сделать его производство более рентабельным.

В России могут ввести минимальную цену на сахар

Происшествия В Воронеже пропали две школьницы Активисты поисково-спасательного отряда «Черноземье» обратились к жителям Воронежа с просьбой помочь найти 12-летнюю Дарью Г. и 13-летнюю Юлию С. Школьницы пропали в четверг, 17 октября.

Фигурное катание Фигуристка Константинова прокомментировала жребий на Skate America Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала жребий на Skate America.

Игры Crusader Kings 2 – Игра стала бесплатной Видимо Crusader Kings 2 стал первым испытанием этого эксперимента.

Общество Голикова назвала недопустимой ситуацию с низкими окладами учителей Рекомендации по заработным платам педагогов, которые приняты на федеральном уровне, не всегда соблюдаются регионами, ситуация с низкими окладами учителей в ряде учреждений является недопустимой.

Культура Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка» Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.

Энергетика «Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Общество Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

Общество Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы С 2020 года Финляндия начнет выдавать гражданам России шенгенские визы на пять лет.

Футбол «Шахтер» — «Колос»: проверка огнем Представляем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» принимает новичка турнира – «Колос» из Ковалевки.

Экономика Экс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд Издательство «Просвещение», крупнейший игрок на рынке учебной литературы, в 2018 году выпустило 3,4 тыс. наименований общим тиражом почти 38,6 млн экземпляров.

Общество Россиян предупредят о химических и радиационных ЧП в течение часа Российское правительство решило предупреждать граждан о произошедших в стране биологических, химический и радиационных ЧП в течение часа.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.

Хоккей Зыков дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ за употребление допинга Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на матчей 20 по решению НХЛ.

Авто Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литра Австралийская компания Race Cast Engineering подготовила новый двенадцатицилиндровый мотор объемом 9,5 литра для тюнинг-шоу SEMA.

Футбол Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Общество Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.

Общество Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.

Технологии Печально известный самолёт Sukhoi Superjet 100 улучшили и испытали Усовершенствованная версия российского пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) выполнила лётные испытания.

Наука Ученые выяснили: во взрывах аккумуляторов виноваты «усы» При перегреве внутри батареи происходит следующее: возникают короткие замыкания, температура внутри может повыситься до 1000 °C, превращая электролит в пузырьки раскаленного газа.

Политика Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.

Происшествия В результате взрывов в афганской мечети погибли 20 человек В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли 20 человек. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.

Шоу-бизнес Алена Шишкова прокомментировала рождение сына у Тимати В среду, 16 октября, Анастасия Решетова родила Тимати сына, которого назвали Ратмир.

Финансы Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.

Футбол Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.

Армия и оружие Эрдоган опроверг сообщение о срыве перемирия в Сирии Глава турецкого государства Реджеп Эрдоган сообщил, что соглашение, которое предусматривает прекращение огня на севере Сирии, никто не отменял.

Политика Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.

Хоккей СКА и «Витязь» произвели обмен вратарями и нападающими В Подольск уехали голкипер Петр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев. СКА и «Витязь» произвели обмен.