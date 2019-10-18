Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.

с чего всё началось

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК. Отмечается, что установление минимальной цены на сахар поможет сделать его производство более рентабельным.

В России могут ввести минимальную цену на сахар

Политика Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.

Происшествия Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.

Энергетика «Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Происшествия Напавший на дом экс-главы таможни Бельянинова заявил, что отдал похищенное «вору в законе» Обвиняемый в нападении на коттедж бывшего главы российской таможни Андрея Бельянинова заявил, что отдал похищенное «вору в законе» Мамуке Микеладзе и его приближенному Дмитрию Байдюку.

Баскетбол ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги В рамках 3-го тура Евролиги между собой встречались два российских клуба — ЦСКА и «Химки».

Общество СМИ нашли иностранца, из-за которого ФБК признали иноагентом Именно переводы от иностранных лиц стали причиной включения ФБК Алексея Навального в реестр «иностранных агентов», напоминает «Медуза».

Наука Муравьи из Сахары оказались быстрее гепардов Оказалось, что они движутся со скоростью 855 мм в секунду, а это рекордный показатель для муравья. Этот вид муравьев обитает в Сахаре.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Политика Американские пошлины на товары из ЕС вступили в силу Пошлины на ряд товаров из ЕС начали действовать в США с 18 октября, сообщает Reuters.

Армия и оружие Эрдоган опроверг продолжение обстрелов в зоне операции в Сирии Сообщения о продолжении обстрелов в зоне турецкой операции в Сирии являются дезинформацией.

Шоу-бизнес Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.

Общество В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение» Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».

Происшествия Учительница начальных классов умерла в Челябинске во время занятий Учитель начальных классов челябинской общеобразовательной школы №39 умерла накануне во время занятий.

Авто Марка Hyundai построила 408-сильный минивэн H-1 Австралийское подразделение Hyundai доработало для дрифта заднеприводный минивэн H-1, который на этом континенте продаётся под названием iMax.

Общество Pepsico и Danone опровергли информацию об обысках Информация об обысках в офисе Danone полностью недостоверна является новостью из разряда fake news, сообщили RNS в пресс-службе компании.

Происшествия На Урале простились с убитой из-за машины девушкой Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.

Здоровье Несколько травматологов уволились из челябинской больницы Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.

Политика Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Футбол Началась продажа билетов на игру Сан-Марино и России РФС объявил о старте продаж билетов на игру между сборными Сан-Марино и России, которая пройдет 19 ноября на стадионе «Серравалле» в рамках отборочного раунда Евро-2020.

Культура Пригожин ответил Кормухиной на претензии к Гагариной Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал "несусветной глупостью" иск рок-певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.

Общество Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) готовит законопроект о поэтапном сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов, сообщает в пятницу газета "Известия".

Происшествия Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отпраздновала день рождения с Тиллем Линдеманном Среди приглашенных был и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым по слухам у Лободы роман и от которого певица родила дочь Тильду.

Происшествия В Афганистане 31 человек погиб при взрывах в мечети Как минимум 31 человек погиб и около 50 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в мечети в афганской провинции Нангархар.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.