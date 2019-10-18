Экономика

REGNUMREGNUMВ России могут ввести минимальную цену на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК. Отмечается, что установление минимальной цены на сахар поможет сделать его производство более рентабельным.
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с чего всё началось

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.
РБК18 октября в 01:04

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СМИ: России предложили ввести минимальную цену на сахар

Российская газета18 октября в 06:54

В России предложили ввести минимальную цену на сахар

Московский Комсомолец18 октября в 04:30

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

РБК18 октября в 01:04

На российский сахар решили установить минимальную цену

Lenta.ru18 октября в 02:45

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Говорит Москва18 октября в 02:24

В России падают цены на сахар. Обеспокоенные производители просят власть установить минимальную цену

Фонтанка.Ру18 октября в 01:37

Минимальную цену на сахар предложили ввести в России

Известия18 октября в 03:32
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