Экономика
REGNUMВ России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК. Отмечается, что установление минимальной цены на сахар поможет сделать его производство более рентабельным.
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.РБК18 октября в 01:04
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В России падают цены на сахар. Обеспокоенные производители просят власть установить минимальную цену
Фонтанка.Ру18 октября в 01:37
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