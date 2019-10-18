Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.

с чего всё началось

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК. Отмечается, что установление минимальной цены на сахар поможет сделать его производство более рентабельным.

В России могут ввести минимальную цену на сахар

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