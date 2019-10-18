Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.

с чего всё началось

В правительстве России могут рассмотреть вопрос о введении минимальной цены на сахар. Это связано с перепроизводством этого продукта в странах Евразийского экономического союза, особенно в России, на которую приходится наибольшая часть посевов сахарной свеклы.

В России могут ввести минимальную цену на сахар

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