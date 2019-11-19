Экономика
РБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
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с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента.Коммерсантъвчера в 16:16
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Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС
Парламентская газетавчера в 09:28
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