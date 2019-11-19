Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
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с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе
 законопроектов нижней палаты парламента.
Коммерсантъвчера в 16:16

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В Госдуме отрицают лоббирование закона о минимальной цене на табак

News.ru08:01

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

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В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новости04:03

Снизит контрафакт: установка минимальной цены на пачку сигарет

REGNUM06:04

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

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Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россиявчера в 09:11

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газетавчера в 09:28
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
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Lenta.ru 08:32
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Политика

Власти Сербии подозревают российского дипломата в шпионаже

Ранее издание «Блиц» сообщило, что российский дипломат и сотрудник военной разведки Георгий Клебан был заснят на видео в момент передачи денег одному из высокопоставленных лиц Сербии.
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Хоккей

Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»

Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
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Армия и оружие

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В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
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Музыка

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Ариана Гранде претендует на победу в пяти категориях. 62-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 26 января 2020 года.
Газета.Ru 09:18
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
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Происшествия

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Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

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Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
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Политика

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Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Газета.Ru 08:23
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
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Путин назвал причины распада СССР

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Lenta.ru 07:56
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Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств

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Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает еще одного снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
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Телефон Nokia 2720 Flip был представлен в сентябре на выставке в Берлине.
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Технологии

Секретный проект Билла Гейтса ведет к прорыву в чистой энергии

Билл Гейтс верит, что к 2031 году мир совершит прорыв в чистой энергии.
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В Татарстане завели дело на мать, усадившую шестилетнего сына за руль

В Татарстане в отношении 28-летней жительницы Набережных Челнов, посадившей своего шестилетнего сына за руль автомобиля, возбудили уголовное дело сразу по двум статьям.
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Стала известна дата запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста откроется в начале лета, заявил заместитель министра транспорта России Владимир Токарев.
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Общество

Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

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