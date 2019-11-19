Экономика
ТолкМинимальную цену на сигареты предложили ввести в России
По формуле, предложенной депутатами на основе минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС, единая минимальная цена на 2019 год может составить 86,3 рубля.
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с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента.Коммерсантъвчера в 16:16
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Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС
Парламентская газетавчера в 09:28
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Путина назвали настоящим хозяином на форуме ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» назвал президента РФ «настоящим хозяином».
Происшествия
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Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе. Как отмечает ТАСС, в результате инцидента погибли два человека.
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В Московском регионе задержаны три члена «Исламского государства»*, которые занимались вербовкой жителей Москвы и области для участия в сирийском конфликте.
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Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
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Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
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Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Напомним, матч отбора на Евро-2020 завершился в пользу российской команды со счётом 5:0. В первом тайме встречи в Серравалле с трибун маленького стадиона отчетливо донеслись крики болельщиков, которые попали в телетрансляцию и сразу получили широкий резонанс в соцсетях.
Экономика
Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку DataLine
Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение дочерней компанией «Ростелеком-ЦОД» 100% второго крупнейшего по числу стоек в России оператора центров обработки данных (ЦОД) DataLine, следует из сообщения компании.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Армия и оружие
НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса
НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.
Политика
Пушков оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит газа из России через Украину «и в будущем будет очень важной темой» для Берлина.
Общество
Российский паспорт оказался слабее сербского в рейтинге гражданств
Составители рейтинга гражданств стран мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI) повысили оценку качества российского гражданства до максимального за всю историю расчетов уровня в 42%.
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Тренер «Спартака» Тедеско оценил уровень чемпионата России
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об уровне чемпионата России.
Космос
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Ранее астрофизики могли обнаружить лишь сравнительно молодые сверхновые; на большом расстоянии их удавалось найти, только если звёзды взрывались в очень плотной среде.
Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
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Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме
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Общество
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Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
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Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось
Анастасия Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры в реабилитационном центре.
Хоккей
«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь»
У «Сибири» единственную шайбу забросил нападающий Егор Миловзоров. Для «Ак Барса» эта победа стала четвертой подряд в текущем сезоне КХЛ.
Хоккей
Форвард «Лос-Анджелеса» хочет перейти в ЦСКА
Игрок «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе намерен перейти в московский ЦСКА, говорится в сообщении портала hockeynews.se.