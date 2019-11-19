с чего всё началось

По формуле, предложенной депутатами на основе минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС, единая минимальная цена на 2019 год может составить 86,3 рубля.

Минимальную цену на сигареты предложили ввести в России

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