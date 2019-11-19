Экономика

ТолкТолкМинимальную цену на сигареты предложили ввести в России

По формуле, предложенной депутатами на основе минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС, единая минимальная цена на 2019 год может составить 86,3 рубля.
Читать в источнике
Комментировать646
с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе
 законопроектов нижней палаты парламента.
Коммерсантъвчера в 16:16

Подробнее о событии

Снизит контрафакт: установка минимальной цены на пачку сигарет

REGNUM06:04

В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новости04:03

Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россиявчера в 09:11

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Известиявчера в 10:25

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАССвчера в 09:46

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

Российская газетавчера в 10:52

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газетавчера в 09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Политика

Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 07:56
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском 08:53
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Lenta.ru 09:11
Общество

Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

REGNUM 08:06
Политика

Путина назвали настоящим хозяином на форуме ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» назвал президента РФ «настоящим хозяином».
ПолитРоссия 06:33
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком. Есть жертвы

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе. Как отмечает ТАСС, в результате инцидента погибли два человека.
Национальная служба новостей вчера в 04:53
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Спорт

В новую сеть киберспортивных арен в России вложат 1 млрд руб

В сообщении отмечается, что Ice Storm в будущем планирует открытие сети киберспортивных арен в 10 крупных городах России и странах СНГ и создание киберспортивной академии.
РБК 09:54
Политика

Путин назвал российскую угрозу выдумкой

Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
РИА Новости 07:15
Общество

В Московском регионе задержали трёх членов ИГ

В Московском регионе задержаны три члена «Исламского государства»*, которые занимались вербовкой жителей Москвы и области для участия в сирийском конфликте.
RT на русском 09:48
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 07:03
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Lenta.ru 08:32
Космос

NASA: Земля может столкнутся с астероидом-убийцей 6 мая 2022 года

News.ru 09:29
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

Напомним, матч отбора на Евро-2020 завершился в пользу российской команды со счётом 5:0. В первом тайме встречи в Серравалле с трибун маленького стадиона отчетливо донеслись крики болельщиков, которые попали в телетрансляцию и сразу получили широкий резонанс в соцсетях.
REGNUM вчера в 22:18
Экономика

Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку DataLine

Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение дочерней компанией «Ростелеком-ЦОД» 100% второго крупнейшего по числу стоек в России оператора центров обработки данных (ЦОД) DataLine, следует из сообщения компании.
Коммерсантъ 09:05
Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 07:37
Армия и оружие

НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса

НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.
RT на русском вчера в 05:27
Политика

Пушков оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит газа из России через Украину «и в будущем будет очень важной темой» для Берлина.
Взгляд.ру вчера в 19:06
Общество

Российский паспорт оказался слабее сербского в рейтинге гражданств

Составители рейтинга гражданств стран мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI) повысили оценку качества российского гражданства до максимального за всю историю расчетов уровня в 42%.
РБК 05:26
Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско оценил уровень чемпионата России

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об уровне чемпионата России.
Газета.Ru 09:38
Космос

Австралийские астрофизики нашли взорвавшиеся звёзды в центре Галактики

Ранее астрофизики могли обнаружить лишь сравнительно молодые сверхновые; на большом расстоянии их удавалось найти, только если звёзды взрывались в очень плотной среде.
Pravda.Ru 08:41
Общество

Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Доктор Питер 05:02
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Происшествия

Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
РБК 03:56
Общество

Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
Вести.Ru 09:15
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось

Анастасия Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры в реабилитационном центре.
DixiNews 08:37
Хоккей

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь»

У «Сибири» единственную шайбу забросил нападающий Егор Миловзоров. Для «Ак Барса» эта победа стала четвертой подряд в текущем сезоне КХЛ.
Спорт-Экспресс 09:56
Хоккей

Форвард «Лос-Анджелеса» хочет перейти в ЦСКА

Игрок «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе намерен перейти в московский ЦСКА, говорится в сообщении портала hockeynews.se.
ProstoProSport 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное