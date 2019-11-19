Экономика

ТолкТолкМинимальную цену на сигареты предложили ввести в России

По формуле, предложенной депутатами на основе минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС, единая минимальная цена на 2019 год может составить 86,3 рубля.
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с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе
 законопроектов нижней палаты парламента.
Коммерсантъ19 ноября в 16:16

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Минфин: минимальная розничная цена на сигареты должна устанавливаться отраслевым законом

ТАСС05:26
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Если на медицинском осмотре у гражданина будут обнаружены противопоказания к управлению автомобилем, а затем диагноз будет подтвержден, то медсправка для ГИБДД будет аннулирована, а затем автоматически будут аннулированы водительские права.
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В Екатеринбурге сотрудники ФСИН придумали необычный способ, чтобы задержать девушку в розыске, сообщается на ютьюб-канале службы исполнения наказаний Свердловской области.
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