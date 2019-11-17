с чего всё началось

Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников. Инициатива принадлежит парламенту Республики Северная Осетия – Алания. Депутаты предлагают внести изменения в статью 144 Трудового кодекса.

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

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