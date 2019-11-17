Экономика
Вести.RuВ России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников. Инициатива принадлежит парламенту Республики Северная Осетия – Алания. Депутаты предлагают внести изменения в статью 144 Трудового кодекса.
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Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.
— Ярослав Нилов, российский политикРИА Новости 16 ноября в 04:55
с чего всё началось
Внесенным в пятницу законопроектом планируется установить "дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", гласит пояснительная записка, размещенная в думской электронной базе данных.ТАСС16 ноября в 02:34
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Ярослав Нилов оценил законопроект о минимальной зарплате для бюджетников в регионах
Парламентская газетавчера в 10:32
Глава комитета Госдумы: правительство вряд ли поддержит минимальную зарплату бюджетников
Коммерсантъ16 ноября в 06:40
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