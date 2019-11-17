с чего всё началось

Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников. Инициатива принадлежит парламенту Республики Северная Осетия – Алания. Депутаты предлагают внести изменения в статью 144 Трудового кодекса.

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Наука Кофе может продлить жизнь человека Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.

Футбол Роналду забил 99-й гол за сборную Португалии Случилось это в отборочном матче Евро-2020 с Люксембургом (2:0). До мирового рекорда Роналду остаётся забить всего 10 голов.

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Транспорт Власти Москвы и Подмосковья согласовали цены на абонементы на МЦД Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщили в департаменте транспорта Москвы.

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