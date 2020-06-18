Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗюганов: прогрессивную шкалу налогов хотели закрепить в Конституции

Ранее Forbes написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов – повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes
 сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.
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РИА Новости18 июня в 10:41

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия18 июня в 02:49
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