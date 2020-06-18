с чего всё началось

Ранее Forbes написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов – повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.

Общество Умерла 18-летняя популярная российская блогерша 18-летняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram. 951

Культура Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра Сатиры Москва, 21 июня 2020, 19:13 — REGNUM Художественный руководитель московского Театра сатиры Александр Ширвиндт заявил, что народный артист России Федор Добронравов не покидает театр насовсем и будет доигрывать спектакли, в которых он задействован в качестве артиста. 172

Здоровье В Пермском крае за сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусом Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае было выявлено 67 новых случая заражения коронавирусом, из них 34 человека проходят лечение в больницах, 33 находятся под наблюдением врачей на дому. 12

Происшествия Под Житомиром один человек погиб и восемь пострадали при конфликте В Житомирской области Украины местный житель в ходе конфликта ранил ножом девять человек, один из них скончался в больнице.

Политика Володин раскритиковал противников поправок к Конституции Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа. 119

Происшествия Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.

Общество Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна. 94

Общество У министра культуры требуют отозвать иск по делу «Седьмой студии» Главный вопрос, который задают авторы письма министру культуры, касается выводов третьей экспертизы по делу, установившей в работе проекта «Платформа» растраты на сумму около 129 млн руб.

Происшествия В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области. 2