Экономика
РИА НовостиЗюганов: прогрессивную шкалу налогов хотели закрепить в Конституции
Ранее Forbes написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов – повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.ТАСС18 июня в 02:43
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
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В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
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В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
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Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиян
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Крестьянская жизнь вчера в 11:04
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Щелкнул через стекло pic.twitter.com / ewjUaYSs0F — Говорит Анапа! (@ vitalkondratevw) June 21, 2020 Человек на Ближнем востоке под руководством человека из Нидерландов сфоткал затмение, чтобы в итоге я все это выложила и вы могли посмотреть pic.twitter.com / L2oKTA8rRW — Jenya Varonina (@ JenyaVaronina) June 21, 2020 Солнечное затмение над нашим домом в Дели.
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