с чего всё началось

Несколько источников Forbes говорили о наличии в Кремле десяти планов по введению НДФЛ, один из которых разработали зимой 2020 года. Предполагалось ввести налог от 13% до 15% для россиян, чей заработок достигает 2-3 миллиона рублей в год.

Правительство России опровергло сведения о введении налога для богатых

Общество Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. 622

Происшествия Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.

Футбол «Локомотив» сообщил об увольнении стюарда, ударившего журналиста Пресс-служба московского «Локомотива» выступила с заявлением относительно инцидента и сообщила об увольнении стюарда.

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