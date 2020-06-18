Экономика
ToDay News UfaВ России могут ввести налог для богатых
Для граждан России с высоким доходом могут повысить сумму НДФЛ до 15%. На данный момент вопрос активно обсуждается в правительстве. По источникам ToDay News Ufa, для тех граждан страны, чей годовой доход составляет больше трех миллионов, собираются ввести повышенный налог.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.ТАСС18 июня в 02:43
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
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