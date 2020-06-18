Для граждан России с высоким доходом могут повысить сумму НДФЛ до 15%. На данный момент вопрос активно обсуждается в правительстве. По источникам ToDay News Ufa, для тех граждан страны, чей годовой доход составляет больше трех миллионов, собираются ввести повышенный налог.

В России могут ввести налог для богатых

Политика Песков объяснил слова Путина про «рыскающих глазами» чиновников Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина про поправку к Конституции, которая позволяет ему снова баллотироваться. 339

Общество ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет. 234

Армия и оружие НАТО признала в Украине партнера. Но в альянс не позвала Членства не предвидится Руководство НАТО постоянно подчеркивает: статус партнера не ведет к автоматическому присоединению к организации.

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 255

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,2K

Здоровье Жена орловского врача обратилась к Владимиру Путину 21 июня, в День медика, жительница Орла, жена врача, бывший медработник и общественный активист Елена Шураева записала и выложила в соцсети видеообращение к Владимиру Путину. 32

Фигурное катание Туктамышева поразила поклонников фото в купальнике Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева поразила поклонников новым фото в купальнике. Снимок появился на страничке фигуристки в Инстаграм.

Футбол Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул свой пост Директор департамента по связям с общественность футбольного клуба «Спартак» (Москва) Антон Лисин покинул свой пост.

Общество В Гидрометцентре пообещали отсутствие заморозков в июле В июле нет условий для заморозков, сообщил в понедельник, 22 июня, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 41

Политика В Администрации США готовятся к новой вспышке коронавируса Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что администрация США готовится ко второй волне распространения коронавирусной инфекции осенью этого года. 2

Общество В Москве сегодня прошел сильный дождь с грозой и градом В Москве сегодня прошел сильный дождь с грозой и градом. В результате оказались затоплены улицы и подземные переходы на юге города.

Шоу-бизнес Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца Сын актера Михаила Боярского Сергей объяснил «изможденный» вид отца, вызвавший беспокойство среди поклонников артиста.

Шоу-бизнес Ольга Бузова намекнула на беременность Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка. 3

Политика Кадыров назвал разговоры о поиске преемника для Путина неуместными Чеченский лидер отметил, что в настоящее время он не видит человека, которого можно было назвать преемником действующего президента, а разговоры на эту тему он назвал неприемлемыми. 125

Политика Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке 14 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России ― собор Воскресения Христова ― в подмосковном парке «Патриот». 1,2K