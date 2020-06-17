Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее налога для богатых

В рассчитанных для администрации президента и правительства сценариях есть также вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше, добавляет эксперт. Налог во имя справедливости Обсуждения возобновились на фоне резкого роста дефицита бюджета.
Forbes10:09

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В России могут ввести налог для богатых

РИА Новости13:44

Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

Известия11:41

В России захотели ввести налог на богатых

Lenta.ru12:38

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Ведомости12:03

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Коммерсантъ13:23

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РБК11:18

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Forbes10:09
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Технологии

В Twitter появятся голосовые твиты

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Газета.Ru 14:50
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Авто

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Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
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Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

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На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Названа дата окончательных «похорон» Adobe Flash Player

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GTA V на PS5. Игроки отругали издателя за решение выпустить игру на новой консоли

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По мнению популярного российского эксперта Михаила Делягина, высказанного в эфире радио «Аврора», в этом году доллара по 100 рублей россиянам ждать не стоит, национальная валюта не рухнет до такой отметки.
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