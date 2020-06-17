Экономика
ИзвестияВ правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых
В правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили три источника, знакомых с ситуацией. Один из собеседников уточнил, что рост ставки НДФЛ на 2 п.п. принесет в казну около 60 млрд рублей.
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с чего всё началось
Затем РБК в январе 2018 года писал о том, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%, и речь шла о повышении налога для граждан с доходами от 7 до 10 млн рублей в год.Forbesвчера в 10:09
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Forbes узнал об обсуждении властями РФ идеи налога для богатых на фоне COVID-кризиса
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