с чего всё началось

В правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили три источника, знакомых с ситуацией. Один из собеседников уточнил, что рост ставки НДФЛ на 2 п.п. принесет в казну около 60 млрд рублей.

Происшествия Семь человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области Семь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Иркутской области за прошедшие сутки.

Здоровье Британские врачи назвали признаки алкоголизма По словам Пайпера, в Великобритании существует уровень так называемого умеренного потребления алкоголя, он составляет 14 единиц в неделю. 1

Происшествия Полиция Франции заявила об опасности чеченской диаспоры в стране Доклад отдела французской полиции Sirasco, который был составлен для Главного управления юридической полиции Франции (DCPJ) утверждает, что от чеченской диаспоры в стране исходит ощутимая опасность. 127

Политика США ввели санкции против супруги и сестры Асада США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США. 468

Общество Генпрокуратура выявила самые коррумпированные регионы России Наиболее высокий уровень коррупции зафиксирован в Мордовии, Чувашии и Камчатском крае, а также в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях, указано в докладе. 644

Политика «Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2 Дания лишилась возможности помешать завершению строительства Северного потока — 2, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. 5

Политика США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек 5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США. 92

Общество Россиянам пообещали новое пособие в 3 тысячи рублей Всем родителям, которые в момент обращения числятся безработными, будут выплачивать по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка. 275

Общество В Совфеде захотели сократить новогодние каникулы из-за коронавируса Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил серьезно урезать традиционные новогодние каникулы в 2021 году и оставить только три выходных дня: с первого по третье января включительно. 5,4K

Общество На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора Охинский городской суд в четверг днем удовлетворил иск губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко о досрочном прекращении должностных полномочий мэра муниципалитета Сергея Гусева в связи с утратой доверия. 3

Общество В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения. 285

Политика Нуланд объяснила успешность России на международной арене «За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд. 8

Происшествия Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю, и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.

Космос Найден возможный источник бензола в атмосфере МКС По данным NASA, к повышению уровня содержания токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) мог привести очиститель воздуха в одном из американских модулей. 16

Здоровье Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19 Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. 1

Шоу-бизнес Ксении Собчак «намылили зад» на YouTube-шоу Российская телеведущая Ксения Собчак уступила в шоу на YouTube Comment Out и была подвергнута наказанию «Отполируй мне зад». 1