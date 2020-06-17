Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Какой порог годового дохода может облагаться более высоким налогом — вопрос открытый. Среди возможных вариантов — годовой доход в 2-3 млн рублей, говорит источник в Госдуме и эксперт.
Forbes10:09

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В России могут ввести налог для богатых

РИА Новости13:44

Правительство вернулось к обсуждению увеличения налогов для богатых

Коммерсантъ13:23

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Forbes10:09

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомости12:03

Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

Известия11:41

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

РБК11:18

В России захотели ввести налог на богатых

Lenta.ru12:38
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
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Здоровье

Врачи Ленобласти разработали способ лечения коронавируса без ИВЛ

В Ленинградской области врачи разработали новый способ лечения тяжелых случаев коронавируса без ИВЛ, сообщает «Доктор Питер».
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Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
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Общество

Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19.
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Наука

Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстого кишечника

Сайт интересных новостей 14:53
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Общество

В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса

Около 50% заболевших COVID-19 в РФ - бессимптомные носители, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:09
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
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Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
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Общество

Суд оштрафовал медсестру из «Ленэкспо» за расстёгнутую молнию

Городовой 13:51
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Здоровье

В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19

Потом врачи объяснили Анне: у девочки был Кавасаки-подобный синдром, вызванный коронавирусом.
РИА Новости 01:00
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Наука

В Австралии спроектирован съедобный робот-хобот

Откушенный кусочек хобота не несет угрозы, чего не скажешь о датчиках и электронике.
Evo-rus.com вчера в 05:43
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
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Здоровье

Врач назвал последствия заболевания коронавирусом

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко рассказал о последствиях, которые могут появиться у переболевших коронавирусом пациентов.
Neva.Today 14:20
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Наука

Найден способ диагностики коронавируса без тестов

Американские исследователи из Кливлендской клиники научились диагностировать коронавирус без тестов.
Life.ru 05:50
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Здоровье

Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина

Холестерин способствует выработке полезных веществ. Если в крови содержится 5,5 ммоль на литр, то это повышенный уровень.
Evo-rus.com 13:01
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Наука

Открыт новый способ омолодить организм и продлить жизнь

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Здоровье

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
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Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК 16:52
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Наука

Пластырь для лечения рака разработали учёные

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Названы защищающие легкие от коронавируса продукты

Цельный рис поможет нормально функционировать кишечнику.
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Наука

Генетически модифицированные козы смогут производить лекарства от рака в своем молоке

ГЛАС.RU вчера в 07:18
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Здоровье

Роддома Москвы проверят после жалоб президенту на агрессивное акушерство

Минздрав предписал Департаменту здравоохранения Москвы провести проверку всех роддомов после сообщений о фактах агрессивного акушерства и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Medvestnik.ru 07:48
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В пермском вымирании обвинили угольные пожары в Восточной Сибири

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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

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Здоровье

Центр СПИД на Камчатке переводят из режима моно-госпиталя в обсерватор

На Камчатке Центр СПИД начнёт свою работу в режиме обсерватора.
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В Москве проходит первая ночная репетиция парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась на Красной площади в Москве, сообщили в Минобороны.
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Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
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Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости вчера в 12:34
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Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

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Lenta.ru вчера в 12:51
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