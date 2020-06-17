Экономика
Газета.RuВ России могут повысить НДФЛ для обеспеченных граждан
В правительстве обсуждают возможность повышения НДФЛ для обеспеченных граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Речь идет о россиянах, чей годовой доход составляет более 3 млн рублей. Правительство думает о повышении для них ставки НДФЛ с 13% до 15%.
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с чего всё началось
Какой порог годового дохода может облагаться более высоким налогом — вопрос открытый. Среди возможных вариантов — годовой доход в 2-3 млн рублей, говорит источник в Госдуме и эксперт.Forbes10:09
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Общество
ВОЗ прекращает испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение снять гидроксихлорохин с испытаний лекарств для борьбы с коронавирусом, заявила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.
Коммерсантъ 14:50
Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК 00:25
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Российская газета 10:29
Общество
Horizon Forbidden West хотят выпустить в 2021 году
Разработчики рассчитывают выпустить сиквел в 2021 году.
Игромания.ру 14:24
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой
Пассажирский автобус врезался в опору железнодорожного моста в Тульской области. В результате ДТП пострадали восемь человек.
Известия 12:46
Общество
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
В Совете Федерации выступили за сокращение новогодних каникул в 2021 году в качестве компенсации дней, когда россияне не работали из-за коронавируса в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 04:31
Происшествия
В Киеве сторонники Шария загнали в угол ветерана АТО и избили дубинками
На одном из опубликованных в социальных сетях видео показано, как несколько человек избивают кулаками, ногами и дубинками одного из ветеранов "Азова", воевавшего на стороне украинских силовиков в Донбассе, сообщает Российский Диалог.
Российский Диалог 15:36
Наука
Колибри могут видеть цвета, неизвестные человеку
По мнению исследователей, восприятие птицами неспектральных цветов оказывает им большую помощь в различных ситуациях, включая защиту от хищников, поиск партнеров для спаривания, а также для пищи.
Evo-rus.com вчера в 08:56
Наука
В Сибири нашли следы одной из крупнейших катастроф в истории Земли
Ученые Аризонского университета США отправились в Сибирь, чтобы восстановить картину крупнейшего вымирания в истории Земли – пермско-триасового.
МИР 24 07:22
Общество
На Кубе с 18 июня частично снимут карантинные ограничения
Совет министров Кубы принял решение о том, что с 18 июня практически на всей территории Острова Свободы, за исключением Гаваны и провинции Матансас, снимается часть карантинных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса в стране.
Российская газета вчера в 21:59
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
Разведка Франции назвала опасной деятельность чеченской общины
Разведслужба полиции Франции заявила об опасности, исходящей от представителей чеченской общины в стране.
BFM.ru 00:45
Футбол
«Астон Вилла» сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
РИА Новости 15:06
Политика
Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде
Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Интерфакс 13:42
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС вчера в 12:50
Происшествия
Театр «Современник» прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
«Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника» - Михаилом Ефремовым», - сообщили в пресс-службе театра.
RuNews24.ru 15 июня в 18:30
Общество
На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля
Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.
РБК 09:45
Общество
Попова: массовый выход людей на улицы США повлияет на эпидпроцесс
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые выходы людей на улицы США окажет влияние на эпидпроцесс.
РЕН ТВ 15:30
Шоу-бизнес
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище
Нина Васильевна ушла из жизни, когда ей было 72 года. Куравлев снялся в более чем 200 кинокартинах.
7Дней.ру 13:00
Происшествия
Адвокат обратился в СК после утечки видео ссоры Соколова с аспиранткой
Представитель потерпевшей стороны по делу историка Олега Соколова обратится в следственные органы после утечки видео ссоры с аспиранткой Анастасией Ещенко.
РЕН ТВ вчера в 10:23