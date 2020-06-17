Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут повысить НДФЛ для обеспеченных граждан

В правительстве обсуждают возможность повышения НДФЛ для обеспеченных граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Речь идет о россиянах, чей годовой доход составляет более 3 млн рублей. Правительство думает о повышении для них ставки НДФЛ с 13% до 15%.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Какой порог годового дохода может облагаться более высоким налогом — вопрос открытый. Среди возможных вариантов — годовой доход в 2-3 млн рублей, говорит источник в Госдуме и эксперт.
Forbes10:09

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В России могут ввести налог для богатых

РИА Новости13:44

Правительство вернулось к обсуждению увеличения налогов для богатых

Коммерсантъ13:23

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

РБК11:18

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомости12:03

Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

Известия11:41

В России захотели ввести налог на богатых

Lenta.ru12:38

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Forbes10:09
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Пригожин опроверг информацию о покупке дома на Рублевке за $55 млн

Pravda.Ru 13:06
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Общество

ВОЗ прекращает испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение снять гидроксихлорохин с испытаний лекарств для борьбы с коронавирусом, заявила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.
Коммерсантъ 14:50
1
Общество

В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек

Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК 00:25
4,7K
Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Российская газета 10:29
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Общество

Horizon Forbidden West хотят выпустить в 2021 году

Разработчики рассчитывают выпустить сиквел в 2021 году.
Игромания.ру 14:24
1
Общество

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

Газета.Ru 09:18
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой

Пассажирский автобус врезался в опору железнодорожного моста в Тульской области. В результате ДТП пострадали восемь человек.
Известия 12:46
7
Общество

В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году

В Совете Федерации выступили за сокращение новогодних каникул в 2021 году в качестве компенсации дней, когда россияне не работали из-за коронавируса в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 04:31
5,4K
Происшествия

В Киеве сторонники Шария загнали в угол ветерана АТО и избили дубинками

На одном из опубликованных в социальных сетях видео показано, как несколько человек избивают кулаками, ногами и дубинками одного из ветеранов "Азова", воевавшего на стороне украинских силовиков в Донбассе, сообщает Российский Диалог.
Российский Диалог 15:36
Наука

Колибри могут видеть цвета, неизвестные человеку

По мнению исследователей, восприятие птицами неспектральных цветов оказывает им большую помощь в различных ситуациях, включая защиту от хищников, поиск партнеров для спаривания, а также для пищи.
Evo-rus.com вчера в 08:56
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Наука

В Сибири нашли следы одной из крупнейших катастроф в истории Земли

Ученые Аризонского университета США отправились в Сибирь, чтобы восстановить картину крупнейшего вымирания в истории Земли – пермско-триасового.
МИР 24 07:22
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая впервые почти за полвека погибли военные

BFM.ru 13:53
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Энергетика

Лукашенко заявил о драке поставщиков газа за белорусский рынок

РБК вчера в 06:54
793
Общество

Репетицию парада Победы в Москве покажут на портале «Окно в город»

ТАСС 03:30
9
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Городовой 10:03
431
Происшествия

Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП

Известия 15:46
69
Общество

ФСБ опровергла свое участие в освобождении захваченного монастыря

Газета.Ru 12:56
3,5K
Общество

На Кубе с 18 июня частично снимут карантинные ограничения

Совет министров Кубы принял решение о том, что с 18 июня практически на всей территории Острова Свободы, за исключением Гаваны и провинции Матансас, снимается часть карантинных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса в стране.
Российская газета вчера в 21:59
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
75
Происшествия

Разведка Франции назвала опасной деятельность чеченской общины

Разведслужба полиции Франции заявила об опасности, исходящей от представителей чеченской общины в стране.
BFM.ru 00:45
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Футбол

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

РИА Новости 15:06
Политика

Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде

Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Интерфакс 13:42
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Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС вчера в 12:50
65
Происшествия

Театр «Современник» прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

«Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника» - Михаилом Ефремовым», - сообщили в пресс-службе театра.
RuNews24.ru 15 июня в 18:30
5,4K
Общество

На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля

Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.
РБК 09:45
67
Общество

Попова: массовый выход людей на улицы США повлияет на эпидпроцесс

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые выходы людей на улицы США окажет влияние на эпидпроцесс.
РЕН ТВ 15:30
Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Коммерсантъ 15:32
73
Шоу-бизнес

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Нина Васильевна ушла из жизни, когда ей было 72 года. Куравлев снялся в более чем 200 кинокартинах.
7Дней.ру 13:00
93
Происшествия

Адвокат обратился в СК после утечки видео ссоры Соколова с аспиранткой

Представитель потерпевшей стороны по делу историка Олега Соколова обратится в следственные органы после утечки видео ссоры с аспиранткой Анастасией Ещенко.
РЕН ТВ вчера в 10:23
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