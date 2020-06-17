Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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Политика
Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 19 июня, сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву.
Известия 09:40
Политика
Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера
Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.
Весьма 08:37
Футбол
Клуб РПЛ поиздевался над соперником в соцсетях и удалил пост
Футбольный клуб «Сочи» в своем Instagram-аккаунте поиздевался над игроками «Ростова» в преддверии очной встречи команд в 23-м туре Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 10:27
Футбол
Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Metaratings 09:46
Происшествия
В Брянске возбудили уголовное дело против криминального «авторитета»
Брянск, 19 июня 2020, 12:38 — REGNUM Уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении уроженца Республики Азербайджан возбудили в Брянске.
REGNUM 05:38
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv вчера в 01:16
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Общество
Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
РИА Новости 03:39
Финансы
Банки анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за ЦБ
Российские банки готовы отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам, следует из опроса кредитных организаций, который провел РБК.
РБК 09:16
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
Политика
ЕС призвал освободить кандидата в президенты Белоруссии Бабарико
Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить экс-главу Белгазпромбанка и кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Rambler News Service 07:39
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
Шоу-бизнес
Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Gazeta.SPb вчера в 23:18
Футбол
Видеосервис Ла Лиги покажет матчи РПЛ в Испании
Telestare приобрела права матчи РПЛ для вещания в Боснии и Герцеговине, Греции, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории и на Кипре.
Sports.ru 07:32
Политика
ЕС продлил антироссийские санкции еще на год
Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России еще на год, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Политическая Экспертиза вчера в 07:41
Общество
Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу
В июне в 22 регионах проведут исследование на иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:56
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Футбол
«Челси» хочет купить Хаверца и готов продать Канте
«Аристократы» ради приоберетения футболиста готовы выставить на продажу Нголо Канте, который, в свою очередь, никак не хотел возобновлять тренировки, опасаясь коронавируса, хотя на неделе уже вернулся к занятиям в общей группе.
ODDS.ru 00:40
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Политика
Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске
Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.
Взгляд.ру 08:14
Общество
Испания обещала ввести тройной контроль для туристов
С 1 июля начинается открытие границ ЕС для третьих стран. Испания вошла в список наиболее пострадавших от пандемии стран.
Говорит Москва 08:49
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-2019
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Общество
С 20 июня в Оренбургской области открываются летние кафе
Указ подписал сегодня губернатор Денис Паслер. Однако уже в эту субботу могут открыться летние кафе, террасы и веранды.
Эхо Москвы в Оренбурге 10:25
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22