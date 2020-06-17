Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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с чего всё началось
Какой порог годового дохода может облагаться более высоким налогом — вопрос открытый. Среди возможных вариантов — годовой доход в 2-3 млн рублей, говорит источник в Госдуме и эксперт.Forbes10:09
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REGNUM 22:54
Политика
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К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция
Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
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Москва, 17 июня 2020, 11:09 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 актов РСФСР и СССР, соответствующий указ опубликован на сайте правительства.
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В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска
Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отметила, что американские войска находятся там не для того, чтобы оборонять страну.
РИА Новости вчера в 12:01
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Huawei решил обновить старые устройства до EMUI 10.1
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Goroday.ru 19:34
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В Швейцарии был разработан двигатель из 16 атомов
Мотор работает в том числе на электрической и тепловой энергиях.
Evo-rus.com 05:10
Происшествия
В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
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Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков рассказал, как футболистам нужно управлять деньгами.
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Нуланд объяснила успешность России на международной арене
Россия достигла больших успехов при малых вложениях на международной арене потому, что США ей это позволили, заявила бывший официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд 16 июня в журнале Foreign Affairs.
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В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
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