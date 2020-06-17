с чего всё началось

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.

В России могут ввести налог для богатых

Экономика В ЦБ заявили о росте активности нелегальных кредиторов В Банке России заявили, что активность нелегальных кредиторов в последнее время оценивается как значительная.

Происшествия К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними. 1

Политика Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы Как считают китайские журналисты, он позволяет не только показать новейшее вооружение, но и является отличной возможностью для России "продемонстрировать свои великие устремления как крупной державы и национальную мощь".

Общество Названа вероятность глобального катаклизма и Третьей мировой Банковские аналитики рассмотрели четыре экстремальных риска: пандемия гриппа, жертвами которой могут стать более двух миллионов человек мощное извержение вулкана геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце мировая война Deutsche Bank взял оценки вероятности катаклизмов из других исследований.

Наука Коронавирус научились диагностировать без тестов Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом. 53

Футбол Финальная часть Лиги Европы пройдет в Германии Турнир пройдет с 10 по 21 августа. Матчи Лиги Европы примут Гельзенкирхен, Дуйсбург и Дюссельдорф, а финал состоится в Кельне.

Происшествия В Саранске пять человек погибли при возгорании двух машин после ДТП Пять человек, по предварительным данным, погибли при возгорании двух легковых машин после ДТП в Саранске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Мордовии.

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 994

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Армия и оружие В Греции заявили об «угрозе применения силы союзником по НАТО» Министр национальной обороны Греции Никалаос Панайотопулос в ходе телеконференции министров обороны НАТО сообщил об угрозе применения силы со стороны союзника альянса и заявил, что такое «проблематичное и неслыханное поведение» подрывает его сплоченность.

Общество Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова. 22